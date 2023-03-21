特企／房市步出冷靜期　遠雄九五：高資產客開始回籠

據法人圈最新預估，上市櫃企業2022年獲利有望創造4兆元新高，以六成多配息率估算後，今年三、四月將有2兆元以上的現金股利到股票族手上，大股東、大戶、中實戶更因此握有滿手現金，地產業者也看好這波現金股利的資金行情可以「由股轉房」，六都蛋黃區成屋豪宅最有望受惠。其中新北副都心因為商辦推案潮，將創造大批極具潛力的「新買主」。
據了解，「遠雄九五」僅餘最後釋出的17戶，加上「中悦檀悦」，總供給量不到50戶，未來卻有上千名老闆要競逐收藏，從供需角度來看根本不夠賣！」對市場供需敏感的高資產族群，也預見了副都心2大指標成屋豪宅在「絕對稀有性」下將「供不應求」，在去年到今年第一季受升息、平均地權修法影響趨於冷靜的房市氣氛下，近兩年賞過屋的豪宅回籠客，在股利配發與企業獲利加持下，開始謀定後動，尋覓將部分動產轉成不動產，藉由存房、買進蛋黃地段的資產配置策略來對抗通膨。
據了解，以42層樓高傲視全新北的副都心地標豪宅案「遠雄九五」，2022年締造出12戶交易紀錄，目前可售戶別為25樓以上的高樓層景觀戶，單戶面積達180-198坪，每戶要價約1.5億。
建築業者也補充，近年房市在受疫情影響爆發的通膨壓力下，預售新案開價把營建成本上漲風險都預估進去，另一方面也有業者透過降成本、降建材規格來hold住價格，這也讓堅持用最高規格來蓋副都心最高摩天豪宅的「遠雄九五」，獲得這波由股轉房的資金行情青睞。
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