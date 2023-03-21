並非貧血就補鐵！　營養師揭「治療最重要1關鍵」

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貧血原因多 缺乏營養素貧血是指體內紅血球與血紅素數量不足而導致人體攜帶氧氣的能力下降。根據世界衛生組織（WHO）的定義，男性血紅素小於13 gm/dl，女性小於12 gm/dl，即稱之為「貧血」。衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師指出，造成貧血的原因很多，常見有缺鐵性貧血、巨球性紅血球貧血、再生不良性貧血及先天紅血球缺陷所導致之貧血等；所以又分為營養不良性貧血及先天性遺傳貧血。
所謂營養性貧血是指當鐵質、蛋白質、葉酸、維生素B12、維生素C、銅及鈷等營養素缺乏時，所形成的貧血現象稱營養性貧血。當人體缺乏足夠的鐵時，身體無法製造足夠的血紅素，此外，維生素B12和葉酸也是製造紅血球的重要元素，缺乏這些營養素也可能導致貧血。
調整攝取飲食 補正確營養素黃淑敏營養師表示若是營養性貧血，可多攝取富含蛋白質及鐵、維生素B12、葉酸高的食物。這些食物包括：黃豆、肉類、動物肝臟、魚類、蛋類，深綠色蔬菜、堅果種子、牛乳及乳製品、糙米、全麥、燕麥等。
至於先天性遺傳貧血原因可能是家族遺傳或基因合成異常所造成的遺傳血液疾病，譬如：鐮刀形細胞貧血、地中海貧血。這時給予補充營養素的效果有限，甚至嚴重時須採換血或輸血矯治。
確定貧血原因 對症下藥才有用黃淑敏營養師建議，如果有貧血的症狀，最好先確定貧血的原因。建議諮詢醫生進行檢查，找出貧血的原因，然後再決定應有的治療。當醫生診斷出患者的貧血是由於鐵缺乏所引起時，通常建議患者補充鐵質，以幫助身體製造足夠的血紅素。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57161
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