唱到一半出意外！他霸氣救場秒圈粉 最帥救火員身分曝光
高爾宣人氣魅力無法擋，日前受邀赴HBL高中籃球聯賽中場表演，現場一度出現硬體問題，讓高爾宣臨時變身為主持串場，難得帶媽媽來看球賽及表演的他還搬出「媽媽牌」助陣，帶領北一女及光復高中街舞社一起表演的他還給團員們打氣加油，讓許多被圈粉的球迷稱讚高爾宣是最帥「救火員」。
記者吳雨婕/綜合報導
高爾宣獲邀首次到HBL高中籃球聯賽擔任中場表演嘉賓，為了讓高中生也有機會在舞台展現自我，特別邀請北一女及新竹光復高中的街舞社成員共同演出，不料演出到一半竟然出現音樂斷訊意外，只見老神在在的高爾宣在台上直接當起主持人串場，還提到媽媽是標準籃球迷，特別愛看現場比賽、感受熱血沸騰的氣氛；他也透露媽媽之前當老師緣故，常看學生為了比賽榮譽而拚勁十足，因此也愛上看球賽。
近期商演滿滿的高爾宣計畫於4月下旬開始展開自己的海外巡演，除了馬來西亞、香港、加拿大外，更會飛到亞洲各個城市做巡演，日前他特別心血來潮，在IG限動開放各地歌迷問問題跟歌迷談心，只見限動上歌迷問題天馬行空，一題「被問到30歲想要的生活狀態？」高爾宣特別回覆：「不為錢工作！想當個傲嬌的人類！」自然反應讓歌迷笑說「超直接！」而被問到「下輩子還會當歌手嗎？」本身是「貓奴」的他笑說：「下輩子讓我當隻笨貓就好！」