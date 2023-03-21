台南環保標章旅店新增2家 五星飯店推綠色環保好禮帶著走

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台南遠東香格里拉酒店2020年取得環保署頒發「銅級環保標章旅館」，2022年榮獲「國家企業環保獎」評選入圍獎的殊榮。總經理周麗華表示，永續發展(ESG)是全球趨勢，正視塑膠對海洋的生態與食物鏈的汙染更是刻不容緩的行動！我們期望透過友善環境的住房專案，為環境生態減少容器或包裝廢棄污染，為美麗的環境盡一份心力。」
環保局局長許仁澤表示，台南又新增2家銅級環保標章旅館-趣淘漫旅與禧榕軒大飯店，目前全台有107家環保標章旅館，台南市即擁有11家環保標章旅館。2家旅館選用綠建材、運用智能控管減少能源消耗等，歷經嚴格評審取得環保標章旅館認證，在台南市環保局的輔導下展現推動綠色旅遊的成果。
趣淘漫旅位於楠西區曾文水庫風景區，其經營重點為結合綠色旅遊體驗。旅館內附設之餐廳不使用一次性餐具並使用在地食材，藉由綠色飲食來保護環境。「淨零綠生活」方面，戶外照明設備加裝定時器，運用智能控管來減少能源消耗。館方表示，要進一步向金級環保標章旅館邁進，現正全面汰換省水衛浴設備，以行動支持環境永續。
去年剛開幕的禧榕軒大飯店位於台南北區熱鬧地段，為了與自然取得平衡，犧牲空間保留一株百年老榕樹。飯店以綠建材建造，衛浴設備皆用省水標章產品，建置太陽能板熱水系統、LED節能照明系統、定時循環冷氣、大型空調系統安裝熱回收及保溫設施等，實現節能減碳、節水減廢的目標。禧榕軒後續還會加入綠色餐廳並簽署響應綠色辦公，為2050淨零碳排盡一份心力。
台南市長黃偉哲強調，台南市是全國最受歡迎的旅遊城市，希望遊客前來享受豐富的文化資源和美食，也搭上綠色潮流，入住環保標章旅館及環保旅店，為地球盡一份心力，留下美好的回憶，減少資源消耗與浪費。