快訊／吳姍儒生了！母子相擁模樣超溫馨：我會永遠陪著你
綜藝天王吳宗憲的女兒吳姍儒Sandy今（21）日晚間終於卸貨，生下可愛健康的男嬰「Mason小初一」，稍早也在個人社群平台與大家分享這份喜悅，直呼：「兒子，快樂就好，我愛你。你是你，我是我，你永遠都是你自己的，而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你。」
記者詹鎰睿/綜合報導
吳姍儒發文表示：「這日，我們歡歡喜喜地誕下『Mason 小初一』，充滿感謝感動，也深刻地體會了奇蹟與盼望。這天天在我肚子裡開趴踢的小男孩現在穩當地在我懷裡，見了面，倒是相當客氣，哭聲輕柔撒嬌，牽動我心。愛本來就很強大，眾水不能熄滅，洪流也不能淹沒，只是沒想到，我們真的有這個權利和資格孕育出這份愛。好榮幸。」
她說，「他在我胸口那一刻就瞬間安靜了下來，周圍還一團混亂忙碌的狀況下，我小小聲地跟他說：兒子，快樂就好，我愛你。你是你，我是我，你永遠都是你自己的，而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你。今天要聽：Welcome to Wonderland by Anson Seabra。」
最後Sandy也感謝外界祝福，「雖然是男生但所有新生兒都是粉色帽子，潮。請先讓我好好休息，所有的祝福我們都收下囉！謝謝所有照顧我們的醫護人員也謝謝疼愛我的所有人，老話一句，願你們都比我更幸福。」
對此，升格阿公的吳宗憲也向《NOWnews今日新聞》回應：「謝祝福。一切都好喔，母子平安。」