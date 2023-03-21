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研究證實：1類病人服用科學中藥，助降低5成罹患慢性腎病風險

研究證實：1類病人服用科學中藥，助降低5成罹患慢性腎病風險
研究證實：1類病人服用科學中藥，助降低5成罹患慢性腎病風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】健保科學中藥有保護腎臟的功效，近年來已陸續在大數據、人體試驗、動物實驗上被證實。然而，針對暴露止痛藥造成的急、慢性腎損傷是否有腎臟保護作用，或是降低罹患腎病風險，目前醫學上尚沒有大數據研究。

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非類固醇消炎止痛藥　長期使用恐致腎功能下降

奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱說明，類風濕性關節炎治療第一線藥物即為非類固醇性抗炎藥物(NSAIDs)，但消炎止痛藥是造成腎臟損傷的原因之一。根據統計，造成急性腎損傷原因前三名中，就有一項是使用「NSAIDs」(非類固醇消炎止痛藥)，腎臟病國際治療指引(KDIGO)更建議長期使用或過量可能就會導致腎臟功能下降。

研究證實：類風濕關節炎服用科學中藥能緩解5成慢性腎臟病風險

奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱與大林慈濟醫院研究團隊，從臺灣2000年至2012年全國保險資料庫中檢索出慢性腎病者進行分析，匹配後共計2,712個病例及對照。其中，有706個病例和1199個對照曾接受中草藥治療，證實有服用保腎科學中藥的類風濕關節炎病人會降低5成慢性腎臟病的風險。

陳曉瑱主治醫師指出，過去雖證實非類固醇止痛藥為慢性腎臟病的危險因子，科學中藥對止痛與腎臟有保護效果，但未有研究驗證兩者的相關性，如今已證實類風濕關節炎病人服用科學中藥，能有較低的慢性腎病風險；此研究已獲國際期刊Journal of Multidisciplinary Healthcare刊登。

中西醫聯手降低慢性腎病風險　緩解症狀、減少藥物依賴性

陳曉瑱主治醫師提醒，腎絲球過濾率小於60分的類風濕關節炎病人，因有慢性腎病風險，應避開非類固醇止痛藥物治療，而改用傳統免疫調節劑、生物製劑及口服標靶藥；臨床上可搭配針灸、科學中藥輔助緩解止痛。

另外，服用中草藥或科學中藥，也需由中醫師的專業評估與建議，嚴謹的把關用藥安全，量身打造個人化用藥治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57162

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