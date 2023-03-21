研究證實：1類病人服用科學中藥，助降低5成罹患慢性腎病風險

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非類固醇消炎止痛藥 長期使用恐致腎功能下降奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱說明，類風濕性關節炎治療第一線藥物即為非類固醇性抗炎藥物(NSAIDs)，但消炎止痛藥是造成腎臟損傷的原因之一。根據統計，造成急性腎損傷原因前三名中，就有一項是使用「NSAIDs」(非類固醇消炎止痛藥)，腎臟病國際治療指引(KDIGO)更建議長期使用或過量可能就會導致腎臟功能下降。
研究證實：類風濕關節炎服用科學中藥能緩解5成慢性腎臟病風險奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱與大林慈濟醫院研究團隊，從臺灣2000年至2012年全國保險資料庫中檢索出慢性腎病者進行分析，匹配後共計2,712個病例及對照。其中，有706個病例和1199個對照曾接受中草藥治療，證實有服用保腎科學中藥的類風濕關節炎病人會降低5成慢性腎臟病的風險。
陳曉瑱主治醫師指出，過去雖證實非類固醇止痛藥為慢性腎臟病的危險因子，科學中藥對止痛與腎臟有保護效果，但未有研究驗證兩者的相關性，如今已證實類風濕關節炎病人服用科學中藥，能有較低的慢性腎病風險；此研究已獲國際期刊Journal of Multidisciplinary Healthcare刊登。
中西醫聯手降低慢性腎病風險 緩解症狀、減少藥物依賴性陳曉瑱主治醫師提醒，腎絲球過濾率小於60分的類風濕關節炎病人，因有慢性腎病風險，應避開非類固醇止痛藥物治療，而改用傳統免疫調節劑、生物製劑及口服標靶藥；臨床上可搭配針灸、科學中藥輔助緩解止痛。
另外，服用中草藥或科學中藥，也需由中醫師的專業評估與建議，嚴謹的把關用藥安全，量身打造個人化用藥治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57162
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