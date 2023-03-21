韋禮安槓前東家敗訴！得賠488萬 福茂唱片發聲扯張韶涵
韋禮安在2018年與合作10年的福茂唱片結束合作，福茂唱片以韋禮安擅自終止合約，提告並求償1038萬餘元，台北地院一審，認定韋禮安並無違約，判決免賠；案件上訴二審，今（21）日高院判韋禮安敗訴、須賠償488萬，全案可上訴。對此，福茂唱片稍早則是在臉書發文，沒想到竟又扯出張韶涵。
記者吳雨婕/綜合報導
福茂唱片在臉書發文提到，合作過的歌手中，「難免有少數一兩位，可能因為各種時空背景不同的心態下，偶有違反合約的情況。」接著表示，從來沒有要追究違約一人到底，「只是希望得到大家公平的認同。 只有在遭受到偏頗對待時，不得已而無奈束諸法律。 」而後竟然扯出張韶涵的往事，「如同福茂唱片在與張韶涵的官司勝訴之後， 也主動提出不會主動上訴要求更多賠償， 並且也不會要求張韶涵賠償法院所判決的全部金額。」
對於韋禮安的案子，在官司進行當中，福茂唱片透露一直採取願意和解開放的態度，「但是韋禮安本人多次反覆， 因此福茂唱片也只能讓官司繼續進行。 在第二審勝訴之後， 福茂唱片仍然一本初衷， 不打算主動提出上訴要求更多的賠償， 相反也願意和韋禮安展開和解。」還表示藝人的培植很困難，維持更加不易， 希望大家都能夠更上一層樓， 不必把精神花在訴訟上面。