林舒語失去第3胎！痛罵老公「1反應」：被你嚇跑開心了吧
藝人林舒語過去在《大學生了沒》出道，也演過多部偶像劇，自2015年嫁給圈外男友後就專心照顧家庭，偶爾也會在社群平台分享生活。近日，林舒語就透露，她曾告訴老公自己懷上第三胎，結果對方卻露出難以置信的神情，最終孩子未能留住，也讓她情緒徹底崩潰，痛罵對方：「你開心了吧，被你嚇跑了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
林舒語在節目《單身行不行》透露，已經生下兩個兒子的他們，其實一直有在討論且不排斥第三胎，也沒有特別避孕，「果真我就中了！」於是就開心地把好消息告訴老公，沒想到老公的反應與她想像的完全不一樣，甚至癱在地上露出「真的假的」、「開玩笑的吧」的神情，讓她相當不開心：「你可以不要再這種反應了嗎？你這種反應，如果我是小孩，我不會想來當你的孩子！」
直到懷孕第8週，老公首次陪她做產檢時，才被醫師告知「小朋友萎縮了！」讓林舒語氣到轉身對老公說：「你開心了吧！被你嚇跑了！」聽完醫師交代後，林舒語一走出診間才徹底崩潰爆哭，不斷想著：「這個小孩還是被嚇跑的！」而在情緒低落的這段期間，眼看老公依舊開心地跟朋友們聊天，也讓她忍無可忍，一口氣把心中所有不滿通通發洩出來。
林舒語表示，老公聽完當下也哭了，原來一得知寶寶沒了的時候，其實老公也是非常難過的，只是沒有表現出來。至於為什麼得知懷孕當下沒有笑容，老公則解釋，他一直都有規劃著目標，考慮著要努力到什麼程度，才能好好照顧全家人，好讓妻兒不用擔心，怎料卻懷上第三胎，才讓他腦子瞬間才會大亂，但在過程中還是有去拜拜，祈求母子均安，這才讓林舒語逐漸釋懷。