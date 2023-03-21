瑞銀併購瑞信挨轟壞規矩　瑞士被嘲為「金融香蕉共和國」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《CNBC》報導，Opimas首席執行長馬倫齊（Octavio Marenzi）表示，永久中立國瑞士過去被視為穩定的金融中心、避險天堂，但在瑞銀併購瑞信案後，瑞士的信譽大受打擊，「這個國家現在將被視為是一個金融香蕉共和國」。「香蕉共同國」是一種貶義詞，通常用來形容擁有嚴重貪污和強大外國勢力干預內政的魁儡國家，或是具有裙帶資本主義色彩的資本主義國家。
而瑞士這次之所以會遭到砲轟，根據《路透社》報導，至少有以下原因。第一，瑞信危機爆發的第一時間，瑞士央行替瑞信背書且注資，但就在瑞士央行對外強調瑞信狀況良好時，一邊卻在背後大力推動瑞銀併購瑞信，遭質疑是兩面手法。
再來，瑞銀併購瑞信，等於瑞士兩家規模最大的銀行合而為一，如果說瑞信本來就已經「大到不能倒」，瑞銀併購後更成為超級大鉅頭，雖然暫時解決瑞信問題，但風險反而更加集中，也違背了2008年金融海嘯以來，各國政府拯救銀行時不希望再養出大怪獸的教訓。
最後，併購案讓瑞信的額外一級資本債券價值歸零，等於是保障股東而犧牲了持有債券的投資人，這也違反過去銀行倒閉時，通常優先保障債券持有人的順序。由於這個決定，未來所有銀行額外一級資本債券的價值，恐都將被市場重新估計。事實上。歐洲央行被問到此事時，明確表態如果遇到類似情況，會先讓股東面臨損失，然後才是債券持有人，直接打臉瑞士央行的做法。
《路透社》指出，瑞銀併購瑞信，選擇犧牲債券持有人，實際上等於推高了之後所有銀行的借貸成本，對世界經濟增長構成威脅。曾在2010年～2018年擔任歐洲央行副行長的康斯坦西奧（Vítor Constâncio）更直言，「這是一個錯誤，可能會在未來引發一系列的後果」。