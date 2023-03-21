別學侯友宜算名畫市價！卓冠廷籲捷運三鶯線納入在地意象
針對正在興建中的捷運三鶯線，新北市議員卓冠廷今（21）日在臉書發文表示，以過去待過的所在地台中捷運文心崇德站為例，呼籲市政府別像新北市長侯友宜只會算油畫大師李梅樹每幅市價2500萬元的名畫，應該規劃將三峽藍染、老街、綠茶、李梅樹畫作等元素融入捷運站體意象空間內，納入在地意象，要求侯友宜及新北市府除了知道李梅樹大師的「畫很貴」外，更應重視在地的文化瑰寶。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷文章中寫到，日前拜訪李梅樹紀念館，在李梅樹三子李景文的帶領下，認識大師筆下對台灣人、台灣土地的關懷和情感；在畫作之外，李梅樹也將心力投注於家鄉三峽，主持三峽清水祖師廟改建。
卓冠廷說到與李梅樹的後代對談後提出的兩個想法，分別是捷運三鶯線在三峽的站體，櫥窗牆面及整體意象空間可以規劃藝術廊道，將三峽藍染、老街、綠茶、李梅樹的畫作融入；如同台中捷運的文心崇德站（離洲際棒球場最近的捷運站）就曾規劃中信兄弟主題的捷運站，受到民眾好評。
文章中提到另外一點，則是李梅樹紀念館的路面標示牌，在過去幾年被大量撤下，呼籲應該有更周全的做法，在部分路段維持標示，導引遊客前往，認識三峽在地的瑰寶。
文章最後提到，李梅樹紀念館曾經出借給市府〈清溪浣衣〉、〈奧只見湖〉作為展示，指出新北市政府應該比誰都能理解李梅樹的作品價值，不僅僅是其市值，而是台灣土壤長出來的藝術價值；在議會即將開議時刻，為了保存、傳承李梅樹的精神與創作，將會盡全力維護這項文化瑰寶。