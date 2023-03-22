經典賽文字直播／美國日本冠軍戰！雙方先發、戰績搶先看
2023年WBC世界棒球經典賽再經過近半個月的廝殺後，今（22）日終於迎來冠軍戰，而對戰組合就是賽前相當被看好的日本隊及美國隊，日本隊昨（21）日四強賽結束後以官宣由橫濱DeNA海灣之星王牌左投今永昇太先發，美國方面雖然尚未公布，但外界預測，在排除獸用球數限制的投手後，可能會派出亞利桑納響尾蛇右投手Merrill Kelly掛帥。用這場「強強對決」的戲碼替本屆WBC劃下句點，賽事內容絕對精彩可期，《NOWnews今日新聞》也將在今早7點提供文字直播的不斷跟新，無法收看轉播的棒球迷千萬不要錯過。
記者張志浩/綜合報導
回顧兩隊在經典賽的表現，美國隊預賽被分在C組，雖然曾敗給墨西哥一場，但先後擊敗英國、加拿大、哥倫比雅順利挺進晉級，八強面對強敵委內瑞拉時一度落後，但8局上Trea Turner轟出石破天驚的滿貫全壘打9比7險勝，四強對局古巴則是上演大屠殺，全場揮出14安、4轟展現大聯盟打線的實力挺進冠軍賽。
日本隊部分，擁有大谷翔平和一票日職好手的日本武士預賽橫掃包括韓國在內的B組所有對手，八強大谷翔平先發輕取與台灣同為A組的義大利，昨日四強戰面對墨西哥，日本隊幾乎是全場落後，沒想到9局下半落後一分一二壘有人，靠著「村神」村上宗隆的中外野方向再見安打，一舉送回壘上兩名跑者，戲劇性6比5擊敗對手，以全勝的姿態進軍冠軍戰。
🟡兩隊先發名單
📍日本隊
先發投手：今永昇太（2022賽季，橫濱DeNA海灣之星，11勝4敗，防禦率2.26，WHIP值0.94）
📍美國隊（待更新）
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🟡賽事文字直播（7點開打後不斷更新）
📍一局上
📍一局下
📍二局上
📍二局下
📍三局上
📍三局下
📍四局上
📍四局下
📍五局上
📍五局下
📍六局上
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📍七局上
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📍八局上
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📍九局上
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