經典賽／日本隊如何攻略美國隊Kelly？松坂大輔給出建議

2023年經典賽，美國隊將在22日上午7時出戰日本隊，美國隊預計推出曾在韓國職棒打球的Merrill Kelly先發，希望以他過去在亞洲職棒打球的經驗，可以壓制日本隊打線，對此，人在美國現場邁阿密的「平成怪物」松坂大輔也表示，日本隊要贏球，有一些條件可以參考。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Merrill Kelly算是滾地型的投手，主要是以速球系的方式搭配，讓對手打不好出局，不過他在比賽前段，總有失分狀況，尤其前2局的被打擊率蠻高。因此松坂認為，「日本隊要想辦法掌握他失投機會，先拿下分數。」此外，日本隊也要想辦法增加上壘機會，由於日本左打者較多，Merrill Kelly的二縫線速球，甚至會讓左打者有壓迫感，松坂認為，若是外角球有機會攻擊，日本隊也可以大膽進攻。日本隊預計推出左投今永昇太先發，他過去在國際賽經驗豐富，對大場面也不緊張，若他可以順利吃完一定局數，日本隊在領先情況下，投手也會比較好發揮。更多「經典賽開打」相關新聞。中職／22安22分！中信兄弟熱身賽轟爆統一獅4連勝中職／兄弟「豪杰」連線開轟！陳子豪、陳文杰背靠背炸裂經典賽／日本隊決戰美國！推「台灣殺手」今永昇太有原因經典賽／大谷一席話感動墨西哥投手：「今晚要邊哭邊睡」