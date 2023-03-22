經典賽／最終決戰！日本隊先發名單出爐！大谷二刀流出賽

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日本隊先發打線
第一棒 中外野 Lars Nootbaar（聖路易紅雀隊）
第二棒 右外野 近藤健介 （北海道日本火腿隊）
第三棒 指定打擊 大谷翔平 （洛杉磯天使隊）
第四棒 左外野吉田正尚 （波士頓紅襪隊）
第五棒 三壘 村上宗隆 （東京養樂多隊）
第六棒 一壘岡本和真 （讀賣巨人隊）
第七棒 二壘 山田哲人 （東京養樂多隊）
第八棒 游擊 源田壯亮 （埼玉西武獅隊）
第九棒 捕手 中村悠平 （東京養樂多隊）
先發投手：今永昇太（橫濱DeNA灣星隊）
美國隊打線出爐：
一棒右外野手Mookie Betts（洛杉磯道奇隊）
二棒中外野手Mike Trout （洛杉磯天使隊）
三棒一壘手Paul Goldschmidt（聖路易紅雀隊）
四棒三壘手Nolan Arenado（聖路易紅雀隊）
五棒DHKyle Schwarber (費城費城人隊）
六棒游擊手Trea Turner (費城費城人隊）
七棒捕手J.T. Realmuto (費城費城人隊）
八棒左外野手Cedric Mullins（巴爾的摩金鶯隊）
九棒二壘手Tim Anderson（芝加哥白襪隊）
先發投手：Merrill Kelly（亞歷桑那響尾蛇隊）
大谷預計將會以投打二刀流身分出賽，尤其天使隊已經願意讓他出賽一局，也就是說，大谷很有可能擔任最後日本隊的守護神。此外，日本隊也還有贏球機會，最主要是2006、2009年的日本隊在冠軍賽遇到古巴、韓國，日本隊都奪冠。
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