全家幫加菜！主食加購「超大雞腿」僅30元 1方法不撲空
近年來萬物齊漲，光一個便當加上主菜就要花費一張百元鈔，令小資族直呼吃不消。就有網友發現，部份全家門市推出「SOHOT炎選」系列，且目前還有購買主食加購烤雞腿享優惠的服務，原PO拿著這僅要30元的大雞腿直呼「超划算」，但因為目前非全面販賣，他也透露「1方法」查詢，避免餓肚子時還撲空。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於臉書社團《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文，大讚全家的「SOHOT炎選」系列非常優質，購買主食後加購，大雞腿僅要價30元，他形容口感「超大一隻，肉質很嫩很香，CP超高，跟pizza hut烤雞吃起來差不多」。
不過並非所有全家門市皆有推出「SOHOT炎選」系列，若有民眾特意想嘗鮮，建議可先在全家官網提供的「店家服務查詢系統」確認，從左側商品勾選SOHOT炎選後點下搜尋，再選擇縣市、區域即可確認是否提供此服務，以免撲空。
網友回覆「昨天在板橋車站裡面的全家看到超大隻的雞腿！」、「超商店員真的十項全能餒」、「加購這個很划算耶，感覺就很好吃」、「晚餐gogo！乞丐幫出動」、「我覺得711的21風味館的雞腿也不錯」。
有人則提出全家其它美食，「今天買的翅包飯也是好香好好吃」、「吃過全家的蛋撻，覺得好吃！塔皮很酥，內餡也有厚度，不會濕軟垮垮的、也不會太甜」。