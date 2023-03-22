台股早盤漲逾200點 輝達大會帶動ChatGPT概念股夯
美股四大指數昨（21）日皆漲，台北股市今（22）日也跟著開高，早盤漲超過200點，來到15711點，漲幅1%多。權值股台積電今日是上攻要角，早盤漲11元，來到528元，漲幅2%以上，帶動其他晶圓代工與台積電概念股。而其他重要電子股如聯發科、國巨、英業達、南亞科、台達電也走高，至於人工智慧話題持續，ChatGPT概念股一樣紅通通，電力供應概念股表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數21日上漲316.02點，或0.98%，收32560點；那斯達克指數上漲184.57點，或1.58%，收11860.11點；標普500指數上漲51.3點，或1.3%，收4002.87點；費城半導體指數上漲2.17點，或0.07%，收3116.89點。
受到美股激勵，台北股市早盤一度漲200點，來到15711點，漲幅1%多。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲11元，來到528元，漲幅2%以上。聯電漲0.7%，世界先進漲1%、力積電漲0.7%。而台積電走高也帶動台積電概念股，像是旺矽漲逾6%，弘塑、亞翔漲3到4%，家登漲2%多。
其他重要電子股，聯發科、國巨、英業達、友達走高，南亞科、群創、台達電漲逾1%。不過，大立光、緯創走弱。而美國輝達舉辦GTC大會，AI、ChatGPT話題超熱，ChatGPT概念股紅通通，信驊、緯穎漲3%，健策、系微、智原、技嘉漲2%，資通、訊連、精測漲1%。至於電力供應概念股也不俗，盈正飆漲停，樂事綠能與東元漲5到6%，旭準與華城漲逾1%。