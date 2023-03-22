經典賽／日本隊超級牛棚啟動！達比修有、大谷熱身吸睛
2023年經典賽今（22）日進行最終冠軍決戰，日本隊迎戰地主美國隊雙方你來我往，美國隊2局上就發威，利用手感火燙的Trea Turner開轟先馳得點，不過日本隊2局下也由「村神」村上宗隆開轟，一棒追平比數，並且由Lars Nootbaar敲出一壘滾地球取得超前分，岡本和真又開轟，目前日本隊以3:1領先美國隊。為求取得最終勝利，日本隊超級王牌大谷翔平、達比修有等強投已經開始熱身準備「接力」上陣，豪華牛棚十分有力，吸引無數目光，加上伊藤大海、高橋宏斗等新星，日本隊中繼、後援投手群人才濟濟。
記者吳政紘/綜合報導
達比修有在5局左右先到牛棚熱身，之後大谷也在6局慢慢「散步」到牛棚，但他看到日本隊又有攻勢，以「二刀流」身分上陣的狀況下，又回到板凳準備打擊。
此役美國隊率先發難，面對「台灣殺手」今永昇太，手感火燙的Trea Turner開轟先馳得點，他在經典賽5轟已經追平韓職傳奇李承燁的紀錄。
不過日本隊反擊也來得快，美國隊先發投手Merrill Kelly2局下不穩，村上宗隆一棒開轟，Merrill Kelly被岡本和真、源田壯亮連續敲安，中村悠平獲保送形成滿壘，Merrill Kelly退場，日籍球員Lars Nootbaar敲出一壘方向滾地球，順利超前比數。
讀賣巨人隊主砲岡本和真，4局下又轟出左中外野全壘打，美國隊換投策略失敗，即便推出左投Kyle Freeland也無法壓制日本左打部隊。
日本隊投手車輪戰，今永昇太先發2局被打4安打失1分，戶鄉翔征2局無失分，高橋宏斗上陣也投出1局無失分的好投。