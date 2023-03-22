只要吃鍋就擔心？醫師告訴你聚餐同歡三原則！

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鍋物幾乎都三高齊全，進食需注意！薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等火鍋類食物，幾乎都屬於高油、高鹽、高醣份的食物，楊宗衡醫師表示，不太適合糖友食用。其中主食如麵線、麵粉類、冬粉、米血，都屬於隱藏的高醣類食物；火鍋料、沾醬屬於高鹽、高油脂的食物。
楊宗衡醫師勸誡，如果糖尿病病友，攝取這類食物過多，就會影響到血壓、血糖與血脂的控制，同時有半數糖友，合併有慢性腎臟病，更不適合食用這樣的食物。
健保花費第一名！糖友要小心目前台灣健保花費第一名為洗腎，楊宗衡醫師表示，花費甚至高達五百億，而洗腎人數中，幾乎一半為糖尿病患者。糖尿病患者將近一半人數，會有慢性腎臟病的問題，主要原因在於，血液中的血糖濃度過高，造成腎臟的腎絲球負擔過大，久而久之，造成結構改變，腎絲球增大、纖維化、基底膜增厚，也會使腎臟血流自動調節機制受損，進而發生腎絲球硬化，影響到腎功能，導致無法排出包含尿素、鈣、磷、鉀等等的代謝廢物，更嚴重的，就演變成洗腎了。
血糖數值大不同，血糖機隨身測量好安心面對控制血糖的難題，楊宗衡醫師認為，要避免併發症的產生，在家裡就必須做好血糖監測。一般餐前空腹血糖建議為80-130mg/dl之間，飯後兩小時的血糖建議為80-160mg/dl之間，患者可以使用血糖機，在家中採指尖血液來測量血糖。
良好血糖機特點：精準、低疼痛、二次採血如何選擇適合的血糖機，楊宗衡醫師總結出三大要點：精準、採血時低疼痛、二次採血功能。
一台精準的血糖機，最好符合國際標準化ISO15197的機種，才能如實呈現身體狀況；由於每日都需要驗血糖數值，採血時低疼痛，才能夠保持良好心態每日測量；扎針採血時，深淺不一，易有血量不穩定的問題，二次採血能確保試紙不浪費，不增加使用者負擔。
楊宗衡醫師額外提出，最好能有測量後，簡易評斷自身血糖狀況的設計，如附有血糖燈號指示的血糖機，讓人一目瞭然，能快速改善生活作息；再加上能協助記錄每次血糖的功能，這樣也方便患者到診間與醫師討論，有詳細數值變化更能理解身體狀況。
鍋物飲食糖友同歡，掌握三大原則糖尿病患者飲食上的確有較多限制，楊宗衡醫師建議，遵循少油、少鹽、多膳食纖維的準則，例如在火鍋中多加各種顏色蔬菜，減少含醣類主食份量，少喝湯不沾醬等等，只要控制份量，糖尿病患者也能與親友團聚，享受親友相聚時，美好的一餐喔！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57172
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