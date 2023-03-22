台灣晶圓代工業承壓　Q1營收展望不佳、全年也將衰退

DIGITIMES研究中心觀察，2022年台灣晶圓代工業表現相當亮眼，台灣四大晶圓代工廠（台積電、聯電、力積電與世界先進）合計營收達894億美元，成長31%，但2022年第4季營收出現COVID-19爆發以來首度季減。展望2023年，第1季因電子業庫存調整及淡季效應影響，合計營收將再季減，且減幅估逾1成，並陷入2019年第2季以來的年負成長，2023全年營收成長動能也將受總體經濟不佳波及。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲受電子業庫存調整及淡季效應影響，2023年第一季台灣晶圓代工業營收將下滑。（圖／DIGITIMES提供）DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉指出，2022年台灣晶圓代工合計營收成長雖超過3成，但較DIGITIMES研究中心2022年10月預估略低，主因2022年第4季營收表現受手機、高效能運算（High Performance Computing；HPC）晶片客戶砍單、長約（Long Term Agreement；LTA）調整，以及美國在該年10月公布對中國半導體新禁令等因素影響。2022年第4季營收下滑，也反映台灣晶圓代工產業景氣出現反轉訊號。展望2023年，總體經濟陰霾難散，雖然中國疫情解封政策為全球經濟發展帶來曙光，但經濟與消費回溫時點仍不明。此外，手機、NB等電子終端產品出貨動能仍疲軟，伺服器、工控、汽車等原期望可支撐半導體需求的應用產品出貨表現亦因總經前景不佳而不樂觀，台灣晶圓代工產業也因應短期景氣波動調整資本支出，據此，分析師陳澤嘉預估台灣晶圓代工業2023年合計營收將由正轉衰2.8%。▲2023年台灣晶圓代工業營運喜憂參半（圖／DIGITIMES提供）台股早盤漲逾200點 輝達大會帶動ChatGPT概念股夯調研：面板需求漸增 估Q2面板驅動IC價格回穩Touch Taiwan於4月登場 打造元宇宙互動式沉浸體驗今日來講股／銀行危機暫解 台股區間震盪、留意能源生技