德基水庫蓄水量跌破6成 水利署：不因發電需求額外放水
德基水庫水情不妙，截至今（22）日上午7時，蓄水量已跌至57.3%，外界擔憂是受到水力發電影響所致，經濟部水利署為此再次強調，目前與台電公司密切合作，所有的放水都依照下游民生及農業用水來規劃使用，發電只是放水過程中的順帶效果，目前已不會因發電需求額外放水。
記者鄭妤安／台北報導
水利署也統計，以最近三天大甲溪系列水庫用水情況來說，18日當日德基放水量168.34萬噸，加上沿途中下游支流水及系列水庫蓄存量，滿足下游用水需求合計204.9萬噸。
19日下游用水需求為206.4萬噸，德基則放水168.55萬噸；20日下游用水需求則為207.2萬噸，德基水庫放水量167.57萬噸。近三日德基放水量皆嚴控，總量低於下游用水需求，不足水量部分，則由支流水側入流量以及下游壩存水提供。
水利署表示，統計近3日大甲溪發電廠（德基、青山、谷關、天輪、馬鞍）發電總量，其中18日發電量389.6萬度、19日發電量406.9萬度及20日發電量366.0萬度，合計1162.5萬度。
相關發電皆因德基水庫嚴控放水量，再經系列發電廠5次發電後，再透過石岡壩調配供給下游公共及農業使用，不會浪費任何一滴水，達到穩定供水優先、順帶發電效益。