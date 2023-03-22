兒童節小孩免費吃Buffet！6歲以下加碼送千元玩具
一年一度的兒童節就要到了，想好帶家中寶貝去哪裡好好享受一番了嗎？看準4月家長寵孩子商機，台北凱達大飯店就推出一系列食、宿優惠活動，首先在4月份住房只要2988元外，期間還享免費升等3人房，寶貝還有機會拿到價值千元韓國品牌「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具一組；館內百宴自助餐廳除了推出充滿童趣的限定餐點外，12歲以下的小朋友們跟著家長用餐，飯店免費請你吃！6歲以下寶貝也有機會拿到千元韓國品牌玩具，這個連假趕緊帶寶貝好好享受一番吧！
記者汪睿琦/綜合報導
凱達大飯店於兒童節前夕攜手知名嬰幼兒代理商推出「一童玩積木」住房、餐飲優惠。只要在4月份平日入住專案客房（每天限量10組），每房只要2988元起，更享免費升等至家庭3人房，如果有家中有兩位寶貝，4人房只要再加價1000元起。另外，專案每房贈送市價千元以上之有30多年歷史的韓國品牌「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具一組，免費好禮僅限量80組！各位家長們可要拚手速囉。
除了住房，館內百宴自助餐廳於兒童連假期間推出專為寶貝們設計的「童趣」主題創意料理，主廚團隊特地將餐點融入可愛造型，包含西瓜飯糰、表情包鮭魚卵豆皮壽司、米奇披薩佐小章魚、豐盛的炸物拼盤等；甜點區則有寶可夢巧克力、兔子造型紅豆大福、豬耳朵酥餅、小豬棉花糖等，絕對連大人看了都童心噴發！
凱達大飯店表示，4月份凡12歲以下兒童跟隨1位家長前來吃午、晚餐（承人須付全額餐費），寶貝即可享免費用餐，與平時用餐費用約打7折（平日一大一小特價1012元，原價1452元；假日一大一小特價1242元；原價1782元）。更幸福的是，4/1～4/5期間百宴自助餐廳也推出「兩人同行，第二人半價」優惠活動，6歲以下用餐也有機會拿到「Plafarm認知學習教玩具」積木教玩具補充包，限量100組，要拿要快！
剛好清明連假恰逢政府普發現金，晶華酒店就趁勢推出6,000元入住14坪豪華客房一晚、贈送入住當日栢麗廳自助下午茶以及翌日早餐各兩客，旅客除了能吃到被CNN評選為「台北必吃自助式早餐」外，還有「米其林綠星推薦餐廳-小小樹食」聯手打造健康蔬食餐檯。
餐飲優惠更是豐富，晶華搶先推出每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8,624元，賣價6,000元等同直接打7折。