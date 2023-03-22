當心「隱藏版癌王」！半數以上膽道癌確診已晚期　存活期難破一年大關

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膽道癌不易早期發現 6-7成病友確診時已是晚期膽道癌又稱膽管癌，根據癌症登記年報顯示，新診斷人數逐年增加，其中又以60歲以上的年長者居多。膽道癌初期通常沒有徵兆或症狀不明顯，即使出現消化不良、腹部疼痛、食慾不佳、體重下降等症狀，也難以聯想到癌症，往往等到出現黃疸、全身搔癢、尿液變深或是糞便變淺等明顯症狀才就醫檢查，高達6-7成病友確診時已是晚期。
台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，國人對於癌王胰臟癌已經耳熟能詳，但同組的膽道癌卻鮮為人知，診斷上過去也常被界定是肝癌，由於膽道癌治療進展慢，且治療選項少，對於無法手術治療的膽道癌病友，在過去10多年來只有化學治療能選擇，以及局部輔以放療，其副作用也嚴重影響病友的生活品質，病友們皆殷殷期盼新興療法能夠突破治療困境。
林口長庚紀念醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙教授表示，膽道癌依腫瘤發生位置可分為肝內膽管癌、肝外膽管癌、膽囊癌及壺腹癌這四個類型。肝內膽管癌發生比率較高，膽囊癌次之。雖然腫瘤形成原因尚不明確，但目前已知風險因子包括：(1)長期導致膽汁鬱積的疾病；(2)罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病：如原發性硬化性膽管炎或潰瘍性結腸炎；(3)慢性B型、C型肝炎或肝硬化；(4)特定肝吸蟲感染，如中華肝吸蟲；(5)經常接觸戴奧辛、多氯聯苯等有害物質；(6)膽管良性瘤，如膽管乳突狀瘤病；(7)肥胖；(8)糖尿病；(9)抽菸、酗酒，符合上述九大高危族群的民眾皆應養成定期檢查的習慣。
確診即陷入困境 過往膽道癌存活期難突破一年在過去由於治療方式有限，膽道癌只分為可開刀與不可開刀，僅有不到3成病友可以接受手術治療，且術後容易復發，賴基銘教授坦言：「大部分病友2年內都會陣亡」，平均五年存活率僅10-30%左右。陳仁熙教授補充，對於無法手術只能接受化療的病友中，化療效果也不如預期，中位存活期僅有約8-10個月，晚期膽道癌的五年存活率小於5%，臨床治療棘手程度及高死亡率，使病友確診即陷入治療困境，急需新的藥物來突破現況。
免疫療法登場救援 用於晚期膽道癌一線治療帶來新希望近年來，免疫療法已成為癌症治療新趨勢，不論是單獨治療或是合併其他治療策略，臨床應用上都有不錯的成果，今年(2023)也獲衛福部核准用於膽道癌治療。義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘教授表示，免疫療法的治療原理是破壞癌細胞欺騙人體免疫系統的機制，使病友自身的免疫細胞得以重新辨識並消滅癌細胞。
根據臨床數據顯示，免疫療法合併化療的使用可以顯著降低病友的死亡風險，3成病友不僅腫瘤明顯縮小，整體存活期超過1年，更有2成5以上病友存活期大於2年，打破膽道癌治療10多年來的困境。
饒坤銘教授以前述個案劉先生為例，當時因腫瘤太大，若進行手術切除，剩下的肝功能將不足以支撐日常生活，因此在20多天的膽汁引流後，即加入免疫療法的試驗，兩次療程後劉先生都自覺狀況感善，腹痛減少。雖然期間因肝指數(GOT、GPT)上升一度中斷，不過治療不到1年就觀察到腫瘤明顯縮小，至今歷時3年多，原本10.5公分的腫瘤也僅剩2-3公分，就像一顆大蘋果縮減成只剩果核，幾乎沒有活性，良好的成效也令團隊感到振奮。
膽道癌治療仍有進步空間 期許免疫療法及早納入健保給付免疫療法合併化療是膽道癌治療的重要里程碑，具有較佳的治療成效，病友對治療的耐受性也高，著實為晚期膽道癌治療帶來一道曙光，但新興治療所帶來的龐大經濟負擔對病友來說還是非常沉重。賴基銘教授、陳仁熙教授與饒坤銘教授共同期許免疫療法能及早納入健保給付，讓晚期膽道癌病友在治療選擇上多一個選項，進一步減輕病友的治療壓力。
▲ 膽道癌衛教記者會大合照，(貴賓由左至右)：林口長庚紀念醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙教授、台灣癌症基金會執行長賴基銘教授、病友劉先生、義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘教授
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57227
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