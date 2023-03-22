普發6000今登記！全台晶華6千起住 旅展爆款餐券先卡位
▲晶華酒店集團就聯手旗下晶華、晶英、捷絲旅3大品牌、11間酒店推出「政府發現金，全民遊晶華」活動，從台北到高雄，再到宜蘭、花蓮等通通6000元起跳入住。（示意圖／記者汪睿琦攝）
記者汪睿琦/綜合報導
2023-03-22 11:13:43
今身分證字號尾數為0、1的朋友們可以開始登記全民普發6000元了！為此各家業者也紛紛推出「放大加倍送」活動，趁機幫民眾省一波荷包。晶華酒店集團就聯手旗下晶華、晶英、捷絲旅3大品牌、11間酒店推出「政府發現金，全民遊晶華」活動，從台北到高雄，再到宜蘭、花蓮等通通6000元起跳入住，晶華酒店爆款栢麗廳餐券也搶先旅展開賣，提早便宜卡位，何樂而不為！
位於台北的晶華酒店晶華酒店就趁勢推出「6000元入住豪華客房1晚」活動，專案中贈送入住當天吃栢麗廳自助下午茶以及翌日早餐各兩客，旅客除了能吃到被CNN評選為「台北必吃自助式早餐」外，還有「米其林綠星推薦餐廳-小小樹食」聯手打造健康蔬食餐檯。餐飲優惠更是豐富，晶華搶先推出每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8624元，賣價6000元等同直接打7折。
想來一趟太魯閣芬多精之旅嗎？全台唯一座落在山林國家公園內的太魯閣晶英酒店也推出「兩人成行、每人6000元入住行館儷人客房」的優惠專案，房客可享翌日早餐以及行館交誼廳專屬禮遇和免費客房迷你飲品吧，輕鬆享受坐落在山林間的高級酒店體驗。
▲剛好清明連假恰逢政府普發現金，晶華酒店就趁勢推出6,000元入住 14坪豪華客房一晚、贈送入住當日栢麗廳自助下午茶以及翌日早餐各兩客。（圖／晶華提供） ▲台北晶華酒店同步推出餐飲優惠，6000元可選購每年旅展都暢銷熱賣的栢麗廳以及泰市場海鮮自助餐廳的四人或雙人餐券套票，最高價值8,624元，等同直接打7折。（圖／晶華提供） 春暖花開也相當適合泡湯！晶華全新溫泉酒店品牌－礁溪晶泉丰旅，這回則推出雙人入住泉思溫泉套房每晚6,000元，專案中贈送三燔礁溪輕日式自助早餐和特定時段Happy Hour無限暢飲，12歲以下兒童1位不佔床免費入住含早餐。 ▲太魯閣晶英酒店也推出「兩人成行、每人6000元入住行館儷人客房」的優惠專案。（圖／晶華提供）
坐落於城市間的商務行旅館－捷絲旅共6館參與這次放大6000活動，台北三重館、台南館、高雄站前館、花蓮中正館4館均推出「買1晚送1晚」超值方案，連續入住三天兩夜每房每晚只要3000元；台北林森館則推「買2晚送1晚」優惠，住宿期間可享免費客房升等，每日亦加贈Just Café自助式早餐；宜蘭礁溪館主打「買房送餐」，每晚6000元入住溫泉家庭客房一晚，加贈2大2小翌日Just Café輕日式早餐和三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽。
另外，位於台北的凱撒大飯店也趁勢推優惠吸客。台北凱撒大飯店推出「玩轉台北」住房專案，期間入住精緻四人房現在只要6000元起，相當於每人只要1500元起（原價13200元起），房客還可獲加贈等值6000元好禮，包含「玩轉城市-波克熊的不思議冒險遊戲組」、2000元的台北凱撒餐飲抵用券，及價值1000元的 Caesar SPA 療程抵用券；6/30前入住獨享，凱撒飯店連鎖加購高鐵聯票優惠65折起，好康拿不玩幫省一波荷包！
▲礁溪晶泉丰旅推出雙人入住泉思溫泉套房每晚6000元，贈送三燔礁溪輕日式自助早餐和特定時段Happy Hour無限暢飲。（圖／晶華提供） ▲宜蘭礁溪館主打「買房送餐」，每晚6000元入住溫泉家庭客房一晚，加贈2大2小翌日Just Café輕日式早餐和三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽。（圖／晶華提供） ▲捷絲旅高雄站前館推出平日三天兩夜住房優惠，6000元入住捷絲旅家庭房三天兩夜，可享吃到飽自助式早餐成人二客，另加贈12歲以下孩童早餐二客。（圖／晶華提供） ▲台北凱撒大飯店推出「玩轉台北」住房專案，期間入住精緻四人房現在只要6000元起。（圖／凱撒大飯店提供） ▲房客還可獲加贈等值6000元好禮，包含「玩轉城市-波克熊的不思議冒險遊戲組」、2000元的台北凱撒餐飲抵用券，及價值1000元的 Caesar SPA 療程抵用券。（圖／凱撒大飯店提供）