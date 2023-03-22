內幕／侯友宜「反黑金」炮打黨內沒加分　主動促朱侯同框

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朱、侯在選策會之亂期間共通過兩次電話，第一通是侯友宜致電朱立倫，提出選策會人選不妥的看法，而後就在臉書發文，公開反對黑金政治，第二通則是隔日，朱立倫致電侯友宜達成反黑金共識，更親自邀約侯納入提名委員會。
據了解，除了這兩通電話之外，侯友宜陣營在評估砲打黨中央、反對黑金政治之後，並沒有對自身有太大加分，反而招致許多黨內、基層的不滿與批評後，又主動與朱立倫進行溝通，希望促成兩人同台，營造大團結的氛圍，因此才有兩人在20日新北市議會黨團的合體。
對於侯友宜至今遲未宣布參選，民調又一再下探，藍營輔選人士分析說，主要就是基層對於侯友宜想選卻遲遲不表態、仍在等到黃袍加身的作法十分不滿，若民調持續下滑，侯友宜還能拖到6月新北市議會結束後才表態嗎？
據了解，國民黨中央打算根據往年的規劃，4月提出總統提名辦法、5月討論人選、6月提名，也就是說，侯友宜至少要在4月辦法出來後表態，否則如果還是曖昧不明的態度，黨中央也必須做其他的考量。
藍營大老近日在一場與立委的私下餐敘中，評論侯友宜的選情是「短空長空」，現在都還沒宣布參選，民調就不斷下探，更何況是真正宣布參選後，面對綠營的攻勢，侯友宜真的準備好了嗎？
一位親近侯友宜的黨內人士也直言侯的核心團隊並不是打大選的規格，且侯的兩岸、國際論述都尚未受到檢視，面對很會選舉又來勢洶洶的民進黨，國民黨實在沒有樂觀本錢。
黨內人士認為，現階段侯友宜的當務之急，應該趕快與朱立倫私下會面，好好把想法說清楚，並且討論出一套好的出場模式，才有助於國民黨團結贏得2024年選戰。