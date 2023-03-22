經典賽／日本3:2力克美國！7戰全勝3度奪冠　大谷翔平MVP

經典賽／大谷翔平神救援！日本3:2險勝美國睽違14年奪冠

▲日本隊經典賽二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊經典賽二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2023年經典賽日本隊今天在冠軍賽迎戰美國隊，美國隊2局上就發威，利用手感火燙的Trea Turner開轟，不過日本隊2局下也由「村神」村上宗隆開轟，一棒追平比數，4局岡本和真又開轟，但8局上達比修有上陣後援，卻被Kyle Schwarber轟出一發全壘打，追到只差1分，還好9局上日本隊換上「二刀流」好手大谷翔平強力後援，最後他順利守住未失分，幫助日本以3:2擊敗美國拿下冠軍，這也是日本隊繼2006、2009年奪冠後，睽違14年，隊史第三座經典賽冠軍。

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日本隊在這屆經典賽前就被看好是奪冠大熱門，雖然千賀滉大、鈴木誠也分別因為球團、傷勢因素無法參賽，但有大學長達比修有加入，大谷翔平一人當兩人用的表現，讓日本隊一路過關斬將，相隔14年後，重返世界第一的王座。

美國隊Trea Turner在比賽前段率先開轟，面對「台灣殺手」今永昇太敲出陽春跑先馳得點，這也是Trea Turner在本屆經典賽敲出的第5轟，追平韓國職棒傳奇球星李承燁的紀錄。

不過日本隊反擊也來得快，趁著美國隊先發投手Merrill Kelly在2局下不穩，村上宗隆先是敲出陽春砲追平，Merrill Kelly被岡本和真、源田壯亮連續敲安，中村悠平獲保送形成滿壘，Merrill Kelly退場，日籍球員Lars Nootbaar敲出一壘方向滾地球，順利超前比數。

4局下半日職讀賣巨人隊主砲岡本和真，又轟出左中外野全壘打拉大領先優勢。美國隊換投策略失敗，即便推出左投Kyle Freeland也無法壓制日本左打部隊。

日本隊採用投手車輪戰，今永昇太先發2局被打4安打失1分，戶鄉翔征2局無失分，高橋宏斗、伊藤大海、大勢上陣也投出1局無失分的好投。

雖然8局上達比修有上陣，卻被Kyle Schwarber轟出一發陽春彈，還好他仍順利維持領先優勢退場。

關鍵9局上，大谷翔平投手部分打卡上班，狂飆101英里（約162公里）火球，面對天使隊友、美國隊長Mike Trout，他順利飆出再見三振守下未失分，也拿下救援成功。



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