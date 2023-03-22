救援小隊出任務！85度C推「波力羅伊蛋糕」 紙盒變警車
小孩都要瘋掉！兒童界偶像明星，救援小隊出任務變成超可愛蛋糕！韓國動畫卡通《救援小英雄》再度由85度C獨家取得授權，明（23）日起全台限量販售3款波力車子公仔造型蛋糕。隊長波力帶著羅伊一起現身，還有特別設計的波力整模蛋糕紙盒，吃完後可以DIY變成實用的波力警車置物盒，家長們一定要搶到。
記者蕭涵云/台北報導
韓國動畫卡通《救援小英雄》，是許多小朋友心目中的超級偶像，2020年便與85度C聯名推出救援小英雄十週年慶系列蛋糕，6萬5千顆只在短短三個月內就銷售完畢，引起搶購旋風。2023年85度C再度取得授權，全台門市3/23起，獨家限量販售3款波力車子公仔造型蛋糕。
整模造型蛋糕「閃亮波力」以巧克力打造星星棒棒糖與焦糖色柵欄造型，搭配桔香戚風蛋糕，內餡夾層有滑順的芒果慕斯、芒果醬和芒果乾，和小朋友最愛的Q彈布丁，蛋糕上擺有化身公仔警車的波力最吸睛。另外2款小蛋糕，「棒棒糖波力」搭配蜜桃慕斯與卡士達醬，夾心蜜桃蘋果醬與布丁；最勇敢的「棉花糖羅伊」蛋糕，則使用草莓牛奶慕斯與草莓醬，搭配卡士達醬與布丁。
85度C今年為了配合閃亮波力車子公仔造型蛋糕，還特別設計波力整模蛋糕紙盒，吃完後可以DIY製成超可愛的波力警車置物盒，以及救援小隊大集合的小蛋糕盒，超級可愛。3款救援小英雄蛋糕，全台獨家限量販售，只有8萬6千個，售完為止；紙盒則限量隨機提供。
另外，台灣樂高即將於3/24～4/16，在桃園台茂購物中心B2微笑劇場舉辦「樂高好友派對」情境體驗活動及快閃賣店，深受孩子們歡迎的LEGO Friends系列，今年度推出的8位全新角色將會現身，還有冰雪奇緣「時尚伸展台」和哈利波特的「魔法隨堂考」，及多項滿額限定消費贈禮。