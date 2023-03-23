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Tiffany鐵粉楊采妮掀日劇回憶殺　登百億珠寶展愛上高雄

▲女神楊采妮凍齡現身高雄Tiffany & Co. 2023高級珠寶展，細數水晶蘋果、相思豆項鍊等經典單品，掀起日劇回憶殺。熱愛陽光的她，讚高雄「這邊熱啊、有陽光啊，對我來說是非常美好的」，很想帶先生和小孩來玩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲女神楊采妮凍齡現身高雄Tiffany & Co. 2023高級珠寶展，細數水晶蘋果、相思豆項鍊等經典單品，掀起日劇回憶殺。熱愛陽光的她，讚高雄「這邊熱啊、有陽光啊，對我來說是非常美好的」，很想帶先生和小孩來玩。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/高雄報導

Tiffany & Co. 2023高級珠寶展，首度移師高雄流行音樂中心的珊瑚礁群，展出逾350件珍稀之作、總價值逾百億台幣。女神楊采妮凍齡現身，秒變鐵粉細數水晶蘋果、相思豆項鍊、鑰匙設計等經典單品，掀起日劇回憶殺；她還透露結婚戒指便是選擇Tiffany & Co.作品，並刻上自己和老公兩人名字。熱愛陽光的楊采妮，對高雄讚不絕口「對我來說，這邊熱啊、有陽光啊，反而覺得是非常美好的」，直說很想帶先生和小孩來玩。

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女神楊采妮凍齡現身高雄，身穿一襲淡雅白色禮服，搭配總價超過1億台幣的Jean Schlumberger高級珠寶作品，頻頻讚賞傳奇藝術大師對於大自然敏銳的觀察力，將花朵的萬千姿態幻化為珠寶設計的靈感。透露很喜歡大自然的她，坦言相較於精準工整的作品，更欣賞揉合造物之美、栩栩如生的珠寶，佩戴起來很有生命力、很活潑。

聊到再度來台最想重溫的事？她笑說「真的太多東西想吃，一定也吃不完，每次都跟自己說還要快點再來」，這次造訪高雄，楊采妮認真分享，有請司機帶她與同事出門繞了一圈，「我覺得這邊有好多地方可以玩，也有吃午餐」，覺得高雄食物也好好吃。熱愛陽光的楊采妮，直讚「對我來說，這邊熱啊、有陽光啊，反而覺得是非常美好的」，很想帶先生和小孩來這邊玩。

身為Tiffany & Co.鐵粉的她，透露結婚戒指便是選擇品牌作品，並刻上自己和老公兩人名字，還透露今年正是結婚十週年。坦言自己私下熱愛收藏具有特色的百搭作品，細數Tiffany的海星耳環、水晶蘋果、相思豆項鍊、鑰匙設計等經典單品，掀起現場一片日劇回憶殺，「好像人生不同時段的紀念」，直到現在都收藏地好好的。

▲熱愛陽光的楊采妮，對高雄讚不絕口，直呼很想帶先生小孩來玩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲熱愛陽光的楊采妮，對高雄讚不絕口，直呼很想帶先生小孩來玩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲楊采妮佩戴的Tiffany & Co. Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌紅碧璽，祖母綠與鑽石花型設計項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲楊采妮佩戴的Tiffany & Co. Schlumberger鉑金與18K金鑲嵌紅碧璽，祖母綠與鑽石花型設計項鍊。（圖／Tiffany & Co.提供）
Tiffany & Co. 2023高級珠寶展3/18～3/25為期8天，於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群展出，總價值逾百億台幣，總共逾350件珍稀裸石、高級珠寶珍品及傳奇藝術大師Jean Schlumberger創意之作，採預約制鑑賞。西班牙知名設計團隊Wanda Barcelona，以清幽梅花為靈感，透過雷射雕刻紙花抽象裝置藝術，打造台灣獨有展場的奢華氣息。

重磅焦點來自一款鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，從全球第三大原石切割下來的主鑽，復刻品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond，採Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割呈現；在締造歷史當時，由孔賽博士發現並採用當時創新切割法呈現82個切面，比一般圓鑽多24個切面，極其閃耀而成經典。

▲鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，成為展覽亮點。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，成為展覽亮點。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲本次展出的35顆阿蓋爾粉鑽，涵蓋濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色以及最為稀有的紅色鑽石。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲本次展出的35顆阿蓋爾粉鑽，涵蓋濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色以及最為稀有的紅色鑽石。（圖／Tiffany & Co.提供）
本展首次展出裸石系列，其中名為Tiffany collection的「35顆阿蓋爾粉鑽」，更為全球第3個國家展出、東亞首站現身，產自現已絕礦的全球唯一粉鑽產地、澳洲阿蓋爾鑽石礦區，最後一批獨家取得的稀世珍寶。粉鑽生成機率極低，要超過1克拉更是可遇不可求，本展竟有3顆罕見超過1克拉作品，分別為1.52克拉、1.30克拉及1.16克拉；而全世界有資格稱作「紅鑽」的作品可能不到30顆，在此展上也可見一顆0.59克拉紅鑽，彌足珍貴。

同時公開2023年全新石上鳥珍珠系列，精選產自波斯灣地區的頂級天然海水珍珠，重新演繹Jean Schlumberger經典之作。其實目前市面上已經買不到天然珍珠（都是養殖珍珠），該系列珍珠與從未到市面上交易過的藏家合作，和寶石同樣用克拉數來代表天然珍珠的重量、品質與年紀。搭配同樣出自傳奇藝術大師之手的巴洛克式設計胸針、灰色天然海水珍珠戒指等作品呼應港都海洋意象。

▲女神楊采妮不只超凍齡，親和力十足更令所有人一秒被圈粉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲女神楊采妮不只超凍齡，親和力十足更令所有人一秒被圈粉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2023年全新石上鳥珍珠系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2023年全新石上鳥珍珠系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲高級珠寶裡少見的綠松石作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲高級珠寶裡少見的綠松石作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和106克拉巨鑽項鍊，來自同一個原石的大克拉鑽石作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲和106克拉巨鑽項鍊，來自同一個原石的大克拉鑽石作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲豐富的石上鳥系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Tiffany & Co. 豐富的石上鳥系列。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在珠寶大師史隆伯傑的作品裡，甚至找不到重複的金屬線、相同的花朵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在珠寶大師史隆伯傑的作品裡，甚至找不到重複的金屬線、相同的花朵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲傳奇藝術大師Jean Schlumberger，極具詩意之作。（圖／記者蕭涵云攝）
▲傳奇藝術大師Jean Schlumberger，極具詩意之作。（圖／記者蕭涵云攝）

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