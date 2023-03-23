Tiffany鐵粉楊采妮掀日劇回憶殺　登百億珠寶展愛上高雄

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聊到再度來台最想重溫的事？她笑說「真的太多東西想吃，一定也吃不完，每次都跟自己說還要快點再來」，這次造訪高雄，楊采妮認真分享，有請司機帶她與同事出門繞了一圈，「我覺得這邊有好多地方可以玩，也有吃午餐」，覺得高雄食物也好好吃。熱愛陽光的楊采妮，直讚「對我來說，這邊熱啊、有陽光啊，反而覺得是非常美好的」，很想帶先生和小孩來這邊玩。
身為Tiffany & Co.鐵粉的她，透露結婚戒指便是選擇品牌作品，並刻上自己和老公兩人名字，還透露今年正是結婚十週年。坦言自己私下熱愛收藏具有特色的百搭作品，細數Tiffany的海星耳環、水晶蘋果、相思豆項鍊、鑰匙設計等經典單品，掀起現場一片日劇回憶殺，「好像人生不同時段的紀念」，直到現在都收藏地好好的。
Tiffany & Co. 2023高級珠寶展3/18～3/25為期8天，於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群展出，總價值逾百億台幣，總共逾350件珍稀裸石、高級珠寶珍品及傳奇藝術大師Jean Schlumberger創意之作，採預約制鑑賞。西班牙知名設計團隊Wanda Barcelona，以清幽梅花為靈感，透過雷射雕刻紙花抽象裝置藝術，打造台灣獨有展場的奢華氣息。
重磅焦點來自一款鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，從全球第三大原石切割下來的主鑽，復刻品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond，採Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割呈現；在締造歷史當時，由孔賽博士發現並採用當時創新切割法呈現82個切面，比一般圓鑽多24個切面，極其閃耀而成經典。
本展首次展出裸石系列，其中名為Tiffany collection的「35顆阿蓋爾粉鑽」，更為全球第3個國家展出、東亞首站現身，產自現已絕礦的全球唯一粉鑽產地、澳洲阿蓋爾鑽石礦區，最後一批獨家取得的稀世珍寶。粉鑽生成機率極低，要超過1克拉更是可遇不可求，本展竟有3顆罕見超過1克拉作品，分別為1.52克拉、1.30克拉及1.16克拉；而全世界有資格稱作「紅鑽」的作品可能不到30顆，在此展上也可見一顆0.59克拉紅鑽，彌足珍貴。
同時公開2023年全新石上鳥珍珠系列，精選產自波斯灣地區的頂級天然海水珍珠，重新演繹Jean Schlumberger經典之作。其實目前市面上已經買不到天然珍珠（都是養殖珍珠），該系列珍珠與從未到市面上交易過的藏家合作，和寶石同樣用克拉數來代表天然珍珠的重量、品質與年紀。搭配同樣出自傳奇藝術大師之手的巴洛克式設計胸針、灰色天然海水珍珠戒指等作品呼應港都海洋意象。