普發6千開放登記入帳　銀行搶客祭千元開戶禮、翻倍抽6千

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此外，到台新行動銀行APP領取「翻倍抽6000」活動券，以「登記入帳」方式領取6000元，完成後也可抽6000元，還可領取5大品牌優惠券包含肯德基、必勝客、漢堡王等。至於使用台新ATM提領6000元，完成即可參加抽獎，最高可抽台新Point 6000點（1點等於新台幣1元），並可獲得全家、OK、新光三越等優惠。另外，台新Pay將推出首次綁定送台新Point 100點活動，獲得點數可用台新Pay於全家、新光三越、師大夜市等通路付款，滿額可再拿全家點數與新光三越專屬好禮。
將來銀行也推出「十倍奉還」活動，政府「全民共享普發現金」網站上線後，選擇並完成入帳將來銀行帳戶，在5月底前使用「將將卡」任刷一筆不限金額的交易，即符合抽6萬N點的資格，得獎名額多達10名。此外，至3月29日，凡新開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定的客戶，可獲存款額度5萬元，加息最長90天的「Ｎ倍券」好禮，享受市場罕見的3.505%活儲利率，加息期間利息收入將高達432元，而且新戶完成登記政府普發6000元入帳將來銀行帳戶，並在5月底前使用「將將卡」單筆消費滿1688元，可再獲回饋500Ｎ點，優惠價值加總近千元。
台北富邦銀行則祭出抽獎活動，只要在登記入帳時，選擇匯入北富銀帳戶，不論使用一般帳戶或數位帳戶，每入帳1次就有1次抽獎機會，若加上代領未成年子女的次數，每人最高可抽5次，將有1000位幸運兒能再得現金600元。
兆豐銀行則有「狂送6000刷卡金」轉轉樂活動，預計送出超過上萬個刷卡金獎項，讓民眾享受台灣經濟成長紅利外，也可有機會領取銀行的加碼獎、再賺最高6000元刷卡金，只要在4月7日前持有兆豐信用卡或VISA金融卡都能抽獎，最大獎為現金6000元，其他還有666元、66元與6元，獎項超過1萬個，但記得同時還要綁定兆豐銀行LINE個人化服務，才能順利領取。
除了祭出最高6000元的刷卡金優惠外，兆豐銀行可搭配兆豐銀行與統一時代百貨、環球購物中心等各大百貨攜手推出的母親節滿額禮活動，消費滿額再享高額刷卡金（商品券）回饋，而使用兆豐「宇宙明星BT21信用卡」新戶綁定行動支付最高享5%回饋，若是兆豐銀行新客戶首次辦卡及開立MegaLite數位存款帳戶，則可再加碼，月月刷月月存，相當於最高可享行動支付10%、一般消費2.5%的超神回饋。
國泰世華銀行推出「登記入帳早鳥優惠」方案，針對民眾的日常消費場域提供信用卡回饋加碼，只要在指定期限依政府公告網站，登記申請以國泰世華帳戶入帳且成功入帳，活動期間於全聯、全家、萊爾富3大通路刷CUBE卡消費（不含全支付及全盈支付消費），享0.5%小樹點（信用卡）加碼回饋，每戶上限200點，限量登錄10萬名。同時，全聯及全家便利商店實體門市刷CUBE卡，並選擇「集精選」權益方案，筆筆消費即享3%小樹點（信用卡），回饋無上限，卡友最高享3.5%回饋。
還沒決定如何運用這6千元的民眾，選擇登記申請以國泰世華銀行帳戶入帳，也能把錢放大，目前國泰世華針對25歲以下，且持有效指定子帳戶的民眾，可享專案期間指定子帳戶台幣5萬元內3.375%活存利率；想將6千元用於投資理財的民眾，國泰世華祭出「基金申購限時加碼優惠」方案，至6月30日透過數位通路申購基金，單筆或定期定額申購總金額上限新台幣6千元或等值外幣，享每人1次免手續費優惠，最高能夠省下約180元手續費。
LINE Bank也配合普發6000元祭出優惠活動，若民眾直接入帳到LINE Bank，就有一次機會抽iPhone 14 128GB手機一台，而且因普發現金開放民眾替未滿13歲的家人代領，LINE Bank亦開放代領一次，可抽獎一次，入帳次數越多，抽獎次數越多且無上限，舉例而言，活動期間完成3項任務，包括普發現金入帳、刷卡滿千、開立新戶綁定的LINE Bank客戶，即獲得3次抽獎機會，若是代領普發6000元的民眾，每筆再多1次抽獎機會。
此外，花旗銀行消金業務今年8月中就要併入星展銀行，近日也祭出新優惠活動，至5月15日前開放卡友揪團上網登錄，單人登錄累積消費滿1萬元享1.5%現金回饋，活動期間最高回饋150元，限額6萬人，如果揪到2人至99人登錄，每人刷卡回饋率加碼至2.5%，超過百人登錄增加至5%，每人最高能得1500元，團體登錄名額限量2萬人。
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