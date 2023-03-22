７大腹部穴位一張圖看懂！經痛、腹痛、便祕按對位置更有用。

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７大腹部穴位一張圖看懂！按對位置更有助改善不適。
郭祐睿院長指出，腹部穴位和診斷就中醫而言相當重要，腹部裝有心臟和肺以外的所有臟器，經脈也於此運行，掌握發生在此部位的感覺，例如軟硬、疼痛、硬塊、跳動等徵象，就可推測身體的氣血循環甚至病情狀況。
同理，經常按摩腹部穴位，也有助促進身體健康，常見好按、好找的穴位，可如神闕穴、水分穴、氣海穴、關元穴、中脘穴、天樞穴、大巨穴等，各自也可帶來不同的好處。
神闕穴：神闕穴位置在肚臍中心，中醫有道說「臍通五臟，真氣往來之門也，故曰神闕。」神闕穴主要用來調節五臟，溫中、止痛、止瀉，具有增強體力的作用。
水分穴：水分穴在肚臍上方１寸處，約1指幅寬的位置，按摩可促進水分及濕氣代謝，也可緩解腸鳴胃脹、小便不通、水腫等，是易水腫體質，減重的必用穴位，常按可改善面部、全身及四肢的浮腫。
中脘穴：中脘穴在肚臍上方4寸處，約4指幅寬的位置，按摩此處可改善消化系統疾病、調節消化道機能等，如腹脹、腹痛、胃凸、胃脹氣，可幫助排便、消食和胃、健脾等。
氣海穴：氣海穴在肚臍下方1.5寸處，約2指幅寬的位置，是補元氣的重要穴位。按摩可促進腸胃蠕動、氣血順暢，強化肝臟及消化道功能，對於月經不調、痛經、經閉、產後惡露、男子性功能障礙、腰痛、食欲不振、夜尿症、兒童發育不良等，也都可帶來好處。
關元穴：關元穴在肚臍下方3寸處，約4指幅寬的位置，按摩可改善元氣虧損，以及生殖系統、泌尿系統等不適。也可促進小腸機能、腸道如痛、腹部脂肪代謝。也對緩解經痛、子宮虛寒有所幫助。除了按壓穴位之外，熱敷也可舒緩。
天樞穴：天樞穴在肚臍左右兩側2寸處，約3指幅寬的位置，主要可疏調大腸、理氣消滯，按摩此處也可改善急性或慢性腸胃炎，也有助止瀉或通便。
大巨穴：大巨穴在肚臍下方２寸處，約2指幅寬，並往左右兩側２寸約3指幅寬的位置。按摩可改善下腹疼痛、緩解便秘、消除腹脹，也可改善失眠，以及有助將身體多餘的水排出體外。
腹悶痛、經痛、便秘、性愛痛，常見４種腹部問題可按穴位！
除了了解各個穴位的位置以及功用，郭祐睿院長也針對生活中各種不同需求提供建議，包括腹部悶痛、便祕、經痛、性愛完之後等等。
肚子悶痛：腹部悶痛，建議可按摩中脘穴，其為重要的八會穴之一，腑臟交會於此，也是有助改善脾胃疾病最好用的穴位之一。
便祕：大便大不出來也可按中脘穴，另可再加強天樞穴及神闕穴。按壓方法可從上腹的中脘穴，順著左側天樞穴到神闕穴，再順勢到右側的天樞穴，以順時針做個循環，每穴位可按摩2-3分鐘，並可在按摩後適度推壓約20分鐘，每日一次。
經痛：經痛主要可能是因荷爾蒙改變所引起，子宮韌帶收縮產生疼痛，因此按摩時建議可按氣海穴和關元穴，適度按壓即可，暖暖包、熱敷袋熱敷腹部的建議位置也在於此處。
性愛後腹痛：至於有些女性在性愛完後可能出現腹痛，此情況常見原因包含私密處感染，也可能是腹部痙攣。同樣建議可熱敷氣海穴和關元穴，若第二天有所改善即可放心，但若是依舊疼痛，且有分泌物過多的跡象，就應盡早就醫。
自行按摩腹部穴位僅助改善，未緩解早檢查，４族群不適合！
按摩腹部穴位有利改善不適症狀，也有助養生，不過郭祐睿院長提醒部分族群應盡量避免，例如孕婦、嬰幼兒、飢餓狀態、以及飯後一小時內，這些都不適合。
也提醒，腹部穴位自行按摩僅助改善，若不適症狀遲遲未見改善、或有出現不尋常症狀、有所疑慮都應盡早就醫檢查，以確保健康無虞。養成良好的按摩習慣，了解穴位功用，適度的按摩，更有助身體健康！
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