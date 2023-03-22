SMA治療健保擬擴大給付！　病友形容宛如「曙光」

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SMA遺傳性罕病 每48人就有1人帶因脊髓性肌肉萎縮症（SMA），是一種漸進性神經肌肉退化性疾病，屬於遺傳性罕見疾病，病患因SMN1基因缺陷，無法產生足夠的運動神經元存活蛋白（SMN），進而影響運動神經元正常運作。
台灣小兒神經醫學會秘書長郭雲鼎醫師指出，台灣約有400多位SMA病友，大概每1萬7千多名新生兒中就有一位罹患SMA，約每48人就有1人是帶因者，早期幾乎無藥可醫。
依發病年齡和可達到的最佳動作功能，可將SMA分為第一型到第四型。鐘育志醫師提到，有80%的第一型SMA患者在2歲前就會死亡，第二型SMA患者雖然可以存活更久，但運動功能會逐漸退化，甚至影響呼吸、日常生活。
台灣神經醫學會理事長胡朝榮醫師就分享到，根據調查統計，SMA病友最渴望保有的功能是「自主進食」，希望能不再持續退化，這些對一般人而言是日常，但對SMA病友卻是最大的夢想。
未來健保擴大給付 為病友帶來曙光脊髓性肌肉萎縮症（SMA）在1891年被發現，已存在132年，過去雖幾乎無藥可醫，但隨著醫學、科技進步，現在已有背針、基因治療、口服藥等治療方式。
而台灣的健保自2020年開始給付背針治療，現在又將放寬給付範圍至「3歲內發病確診：起始治療年齡未滿7歲，或起始治療年齡滿7歲或以上，且上肢運動評估（RULM）≧15」的病友，為病友帶來希望的曙光。
郭雲鼎醫師表示，SMA這個疾病並不會影響病友的心智，SMA病友不僅是榮獲最多總統教育獎的罕見疾病，還有許多才華洋溢的病友，一個個都是正向樂觀迎接挑戰的生命鬥士，現在有新的治療方式，健保也將放寬，這也讓病友有機會改變生命，也有更多的時間、機會發揮他們的才能。
面對未來健保擴大給付條件帶來的希望，胡朝榮醫師呼籲，病友應盡快回診，並與醫師討論、評估未來的治療及照護計畫，並維持好自身的運動功能，獲得更好的治療，進而扭轉命運，發揮自身的才華及力量，讓社會更加美好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57228
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