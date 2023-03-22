普發6000「登記入帳」今開跑！線上申請4步驟一次看懂

普發6000登記！0、1尾數者今不受限　可代領未滿13歲家人

▲普發6000元官網今（22）日正式開放，財政部為避免同時登記，造成網站停滯，第一日僅供身分證尾數0、1的民眾使用。（圖／記者朱永強攝）
▲普發6000元官網今（22）日正式開放，財政部為避免同時登記，造成網站停滯，第一日僅供身分證尾數0、1的民眾使用。（圖／記者朱永強攝）

記者陳苾暐／綜合報導

普發6000元官網今（22）日正式開放，財政部為避免同時登記，造成網站停滯，第一日僅供身分證尾數0、1的民眾使用，而申請者也可幫13歲以下家人代領，只要準備好家人健保卡號，不受分流限定，即可在3分鐘內完成登記，每人最多可代領4位，屆時將全數撥款到登記的帳號。

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普發6000元領取方式共有5種，只有「登記入帳」需要線上登記，其他4種包括ATM領現、郵局領現、直接入帳造冊發放，則不用網路登記。

本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，財政部公布身分證字號、居留證號尾數分流順序如下：

▲普發現金6千元，3月22日開放「登記入帳」，前五日採身份證號尾數分流方式網路登記。（圖／數位發展部提供）
▲普發現金6千元，3月22日開放「登記入帳」，前五日採身份證號尾數分流方式網路登記。（圖／數位發展部提供）
※登記日期：

●3月22日　身分證字號或居留證尾數0、1
●3月23日　身分證字號或居留證尾數2、3
●3月24日　身分證字號或居留證尾數4、5
●3月25日　身分證字號或居留證尾數6、7
●3月26日　身分證字號或居留證尾數8、9
●3月27日　不設限身分證字號或居留證尾數，民眾都可以利用網站登記

※「登記入帳」方式4步驟一次看：

▲一圖搞懂登記入帳流程，快分享給親朋好友。（圖／財政部提供）
▲一圖搞懂登記入帳流程，快分享給親朋好友。（圖／財政部提供）
1.開放登記時間：自2023年3月22日上午8時起

2.登記網站：全民共享普發現金官網

3.登記流程：開放登記日起前5日（3月22日至3月26日）採身分證或居留證號尾數分流，僅對應的身分證或居留證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；3月27日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。

其他領取管道

ATM領現：開放台灣銀、土地銀、合作金庫、第一銀、華南商銀、彰化商銀、兆豐商銀、中小企銀、國泰世華、台新銀、中國信託、玉山銀、郵局等13家金融機構實體ATM領取，除本人領取外，也可替未滿13歲小孩代領，領取時間則是預算三讀公布生效後第14天起。

▲政府普發現金6千元，ATM領現方式說明。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元，ATM領現方式說明。（圖／財政部供）
郵局臨櫃領現：本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到6000元。去郵局前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。領取時間則是預算三讀公布生效後第21天起。

▲政府普發現金6千元，郵局領現方式說明。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元，郵局領現方式說明。（圖／財政部供）
直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作天。

▲政府普發現金6千元直接入帳資格。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元直接入帳資格。（圖／財政部供）
造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作日起，兩周內發放。

▲政府普發現金6千元特定偏鄉領取方式。（圖／財政部供）
▲政府普發現金6千元特定偏鄉領取方式。（圖／財政部供）



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