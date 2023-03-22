普發6000登記！0、1尾數者今不受限　可代領未滿13歲家人

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本月22日起，「登記入帳」於上午8時開放網站登記，財政部公布身分證字號、居留證號尾數分流順序如下：
※登記日期：
●3月22日 身分證字號或居留證尾數0、1
●3月23日 身分證字號或居留證尾數2、3
●3月24日 身分證字號或居留證尾數4、5
●3月25日 身分證字號或居留證尾數6、7
●3月26日 身分證字號或居留證尾數8、9
●3月27日 不設限身分證字號或居留證尾數，民眾都可以利用網站登記
※「登記入帳」方式4步驟一次看：
1.開放登記時間：自2023年3月22日上午8時起
2.登記網站：全民共享普發現金官網
3.登記流程：開放登記日起前5日（3月22日至3月26日）採身分證或居留證號尾數分流，僅對應的身分證或居留證號尾數符合資格的民眾才能夠登記；3月27日開始則不限尾數，想要利用登記入帳的民眾都可以利用線上登記系統。
※其他領取管道
ATM領現：開放台灣銀、土地銀、合作金庫、第一銀、華南商銀、彰化商銀、兆豐商銀、中小企銀、國泰世華、台新銀、中國信託、玉山銀、郵局等13家金融機構實體ATM領取，除本人領取外，也可替未滿13歲小孩代領，領取時間則是預算三讀公布生效後第14天起。
郵局臨櫃領現：本人持健保卡領取，沒有健保卡請帶身分證，或是居留證等身分證明。如果要幫別人代領的話，請拿對方的健保卡以及你（受託人）的身分證件正本，經櫃台資格確認、核對金額無誤，就可以拿到6000元。去郵局前可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。領取時間則是預算三讀公布生效後第21天起。
直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作天。
造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放，領取時需攜帶本人或者委託人的健保卡或身分證。領取時間是預算三讀公布生效後5個工作日起，兩周內發放。
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