于美人才許願世界和平 考慮加入民眾黨「參戰2024立委」
于美人身兼電視節目主持人、作家等，在演藝圈闖蕩多年，昨（22）日傳出她有意投入民眾黨，參選2024中正萬華區的立委，對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，于美人確實有在考慮中。
記者侯家瑜/台北報導
去年九合一大選，于美人現身台北市長候選人黃珊珊造勢晚會，在台上激動地向選民們喊話，看得出來非常想為台北市民盡一份心力，似乎也有意從政，而近來政治圈就傳出她在思考要參選2024的立委，她表示確實有在考慮中，「參選不是兒戲，這件事其實是困難的，我正在深深思考中，不是沒有答案，而是要檢視內心的答案是否純正。」並未把話說死，坦言想要守護社會良善的價值，「我也有我想保護的部分、價值，答案明確之後，3個政黨都是我可敬的對手。」
事實上，于美人年初受訪時，表示自己有特地去新加坡，了解道教文化，而月初在節目《我就問你 正常嗎？》慶生時，她也分享3個生日願望，都給「世界和平」，談及因為眼睛有一眼是弱視，而免疫的兒子，她坦言仍希望兒子能服兵役，因為危險隨時都在，不過自己還是會努力朝世界和平的方向去想，盼不要有戰爭，如今傳出于美人有意從政，看來她這次也想在不同領域，貢獻一份心力。