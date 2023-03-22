經典賽／日本「豪華牛棚」車輪戰 成功壓制64億鑽石打線
2023年世界棒球經典賽最終決賽，今（22）日上演美國隊大戰日本隊戲碼。尋求衛冕的美國隊在冠軍戰排出總價2億1276萬美元（約新台幣64億7794萬元）的「鑽石打線」，企圖用強大火力轟垮對手。但日本隊派出日本7名強投車輪戰，聯手成功壓制美國隊火力，最終美國隊以2:3敗下陣來，無緣連霸。
記者黃建霖/綜合報導
本屆美國隊志在衛冕，派出MLB全明星打線壓陣，薪水也相當驚人，今天的先發1到9棒一字排開「金光閃閃」。分別為Mookie Betts （2541萬美元）、Mike Trout( 3711萬美元）、Paul Goldschmidt （2600萬美元）、Nolan Arenado（3500萬美元）、Kyle Schwarber( 2000萬美元）、Trea Turner（2727萬美元）、J.T. Realmuto（2387萬美元）、Cedric Mullins （410萬美元）、Tim Anderson (1400萬美元)。
今天美國隊敲出9支安打，選到了4次保送，但比較可惜的是只靠Schwarber 和Turner的陽春砲得2分，得分轉化率並不理想。而日本則是打出5安、選到8保送，雖然殘壘也多，但最終仍以1分差獲勝。
其實，此役後3局美國隊都有上壘，但第7局無人出局一二壘，Trout先是右外野飛球、無推進效果被接殺，Goldschmidt則是雙殺打瓦解攻勢；第9局則是首棒上壘的情況下，再次雙殺打，最終也飲恨落敗。
日本隊今天用投手車輪戰，有效壓制美國明星打線，今永昇太先發上陣，後面還有戶郷翔征、髙橋宏斗、伊藤大海、翁田大勢、達比修有、大谷翔平等各自聯盟的頂尖強投在牛棚接力上陣，合計送出8K。
這是日本自2006和2009年之後，睽違14年再度登頂，拿下隊史第3冠。