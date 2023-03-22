三上悠亞「8年吸金上億」拍片價碼曝光！傳引退與她有關
日本人氣女優三上悠亞13日宣布將在今年8月16日滿30歲時引退，結束8年女優生涯，讓大批老司機們震驚又不捨；宣布引退後，還曾爆出她是為了嫁給上海男子才做出重大決定，後來對方則被踢爆只是粉絲。事實上，她入行八年以來拍過上百部片，粗估進帳上億元，去年也陸續經營多項個人品牌，似乎想向已退出成人界的好閨密明日花綺羅看齊，她當時引退後事業如日中天，賺進大把鈔票，甚至有日本「隱形富豪」之稱。
記者郭佩蓉/綜合報導
三上悠亞曾是偶像團體「SKE48」成員鬼頭桃菜，當時在路邊被拍到與前傑尼斯偶像手越祐也激吻遭退團，2015年以女優身分出道。拍片時間長達8年，每月固定出片的她，幾乎每次都在排行榜前三名，以每部作品500萬日圓（約新台幣115萬元）估算，光是靠拍片至少進帳1.15億新台幣。引退消息一出後，讓不少男性心碎不已，像是百萬YouTuber中指通透露自己深夜哭了，「我一個人在房間，我站起來敬禮，哭，真的哭了！」一字一句滿是不捨。甚至還有網友猜測經常有緋聞爆出的她，是否想結婚當人妻。
不過根據達人一劍浣春秋指出，三上悠亞引退其實早能看出端倪，她在成立個人經紀公司時，早就陸續啟動一連串的引退計畫，先前受訪時也曾提到30歲就要結束女優生涯、開設付費性粉絲團，更斜槓不少副業。她從2019年便積極經營YouTube頻道，時常和粉絲分享美妝心得，也推出自創服飾品牌，去年6月宣布成立公司「Miss株式會社」，名稱代表身為一個女人在社會上會遇到不少麻煩，但是會獨立堅強下去；接著大動作推出穿搭風格書，與好閨密，也是前女優明日花綺羅當時宣布引退前慢慢轉型的作法頗為相似。
事實上，當女優11年的明日花綺羅於2018年停止拍成人片，2020年正式引退，事業經營得有聲有色，甚至還在銀座開酒店，據悉，她出門購物很少刷卡，錢包裡滿是現金，因此也有「隱形富豪」之稱。三上悠亞的人氣不輸明日花綺羅，在推特坐擁430萬粉絲，YT頻道也有將近百萬訂閱數，先前服飾品牌開賣10分鐘就創下1500萬日圓（約新台幣334萬元）超驚人業績，就算8月引退後，未來發展也令人相當期待。此外，達人一劍浣春秋也透露，三上悠亞還有超豪華引退作將在8月曝光，今年的台北國際成人展會更有可能成為三上悠亞女優生涯中最後一個出席的公開活動。