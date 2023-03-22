何博文、陳偉杰要戰淡水立委 洪孟楷：有十足信心守住
2024立委選戰備受關注，新北市議員陳偉杰鬆口有意投入新北市第一選區（淡水、林口等地）選舉，挑戰同黨現任立委洪孟楷，加上新北市議員何博文也表態將挑戰該選區立委。對此，洪孟楷今（22）日回應，民進黨主席賴清德親自協出人選，設定目標就是衝著他；洪強調，他有十足的信心守住新北市第一選區，並力拚2024政黨輪替。
記者翁子竣／台北報導
新北市第一選區藍綠布局動作頻頻，陳偉杰昨證實有意投入立委選舉，並坦言受到地方許多鄉親不斷勸進，「要做這樣的決定相當艱難」，但會尊重黨的戰略佈局。不僅如此，已宣布放棄議員連任的何博文，在賴清德上任黨主席後協調與整合下，同樣磨刀霍霍宣布投入該選區立委。
身為選區現任立委的洪孟楷今則回應，他自2020年當選本屆藍營最年輕立委，過去3年的時間沒有一刻的停頓，一天當兩天用的為在野來發揮戰力，在地方的服務及爭取建設上更全力以赴，包括淡北大路、林口交流道、五股交流道、台北港油槽遷移及北海岸觀光發展等都成功爭取，所以他對自己有信心。
洪孟楷說，民進黨由賴清德親自協調派出人選設定目標也是衝著他，代表監督的力道讓民進黨感到壓力，「我有十足的信心守住新北第一選區這一席，並且力拚2024政黨輪替，讓台灣人民過好日子。」