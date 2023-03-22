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從資優生變垃圾　人本控台中6師長聯手逼死高中生

▲立委張廖萬堅與人本基金會陪家長開記者會，控訴6師長長期霸凌逼死高中生。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.22）
▲立委張廖萬堅與人本基金會陪家長開記者會，控訴6師長長期霸凌逼死高中生。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.22）

記者顏幸如／台中報導

人本基金會今陪家長開記者會，控訴台中市某公立高中6名師長，只因學生有行為偏差就將他貼標籤不斷霸凌，動輒搜身、搜書包，甚至栽贓偷竊，導致他開學第二天在家自殺。該生過世後，同學不斷向人本投訴、還原他生前受到的不公平待遇。立委張廖萬堅批評校園停留在軍政時期，大開校園民主化倒車。台中市政府表示，近日校方已籌組調查小組，將約訪相關人員。

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▲甲生國中畢業時獲彰化縣創意縣長獎。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲甲生國中畢業時獲彰化縣創意縣長獎。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
這起不幸事件發生在今年2月18日，死者原就讀彰化縣的明星國中，跨區到台中市考高中。人本指出，就讀台中市某公立高中的高二生（甲生），開學第二天在家自殺，事件發生後，該校家長和老師紛紛在網路留言，抱怨甲生在校被人盯上，日子過得很痛苦，甚至點名學務主任下台。但學校及台中市教育局無視留言，還以最快速度發布新聞稿，將甲生自殺原因歸咎個人行為及家庭因素，並說家長不追究此事。

甲生爸爸今（22）日在人本基金會、立委張廖萬堅及台中市議員張家銨、林祈烽、王立任陪同下開記者會，控訴孩子被校方全場域刁難。甲生爸爸心痛的說，孩子小時候是資優生、國中參加全國科展拿創意縣長獎畢業，「為什麼到了高中就變成問題學生」？他痛苦的說，孩子被記過、被退宿，一開始他聽信校方片面之詞，對孩子有誤解，叮嚀他認真讀書、不要曠課就不會被誤解，直到他過世後真相慢慢浮現，他才知道這些師長戴著偽善面具，孩子發生一點小過錯就被無限放大、無限栽贓，孩子在校承受的壓力連大人都無法承受，還貼心的要父母別擔心，最後卻走上絕路。

▲甲生父親痛苦的說，自己不知孩子生前受這麼多壓力。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.21）
▲甲生父親痛苦的說，自己不知孩子生前受這麼多壓力。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.21）

▲甲生請媽媽幫他找律師之前，媽媽還分享馬雲求學之路的故事，鼓勵他勇敢面對成長的波折。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲甲生請媽媽幫他找律師之前，媽媽還分享馬雲求學之路的故事，鼓勵他勇敢面對成長的波折。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
人本基金會台中主任曾芳苑表示，這些日子還原學生提供的線索，肇因於甲生在高一下的烹飪課帶啤酒到課堂、在校喝掉，從此被學務主任、校官、主任教官等6人故意在眾人面前經常性搜身，連跟他走在一起的同學也會遭殃；大家一起遲到時，只他一個人會被團團圍住搜書包，要他當眾把所有東西倒出來；經常用電視跑馬燈、廣播傳他去學務處報到。

甲生在同學間人緣很好，主任教官甚至向其他同學說，甲生就是社會的敗類、垃圾，不要和他在一起。

▲同學提供校方逼甲生認罪的資料。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲同學提供校方逼甲生認罪的資料。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
尤有甚者，其他同事書包搜出電子菸，證謊稱是甲生的，甲生就被要求寫自白書。壓垮他的最後一根稻草，是別班掉了500元，主任教官卻盤問甲生達30分鐘、不斷逼他認罪，事後找不到證據，校安人員只淡淡說：「喔！偷錢這事對方家長已經不追究了。」一連串的蓄意刁難後，校方通知家長到校「建議轉學」，但甲生拒絕，強調校方無法強迫學生休學，學務主任卻拿出自主休學申請書及不再犯錯切結書，甲生事後氣得把休學單燒毀。

▲甲生氣得把自主休學單和切結書燒毀。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲甲生氣得把自主休學單和切結書燒毀。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
張廖萬堅指出，甲生總共被記了14個警告 4個小過，光今年一月短短半個月內，就被記了9個警告 2個小過，明顯是要逼他休學。他痛心的問，身為師長有必要以軍訓時期的軍政教育，對行為一時偏差的青少年進行集體霸凌嗎？

▲曾芳苑表示，甲生過世後許多學生向人本投訴，她不相信教育局通通不清楚此事。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.21）
▲曾芳苑表示，甲生過世後許多學生向人本投訴，她不相信教育局通通不清楚此事。（圖／記者顏幸如攝，2023.03.21）
林祈烽指出，這是一起教官老師聯手霸凌、教育局不管，大人聯手害死一名高中生的事件，盧秀燕自稱媽媽市長，但過去4年多來，到底有多少孩子在黑暗中哭泣？甲生往生前留下紀錄、同學協助還原過程，呈現師長們如何逼迫一個高中生自殺明志的過程，市長盧秀燕做什麼努力？教育局做了什麼懲處？他要求市府成立反霸凌小組。

張家銨也說，國高中青少年時期是最多煩惱的時候，輔導機制不僅未落實，師長還在團體中標籤化、孤立孩子，如何讓孩子好好在團體裡生活下去？王立任指出，校方態度非常可議，不給孩子改變重生的機會，一句依法辦理就抹去孩子的活路。

▲甲生抱怨他被師長「特別對待」。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲甲生抱怨他被師長「特別對待」。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲同學提供校方逼甲生認罪的資料。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
▲同學提供校方逼甲生認罪的資料。（圖／人本教育基金會提供，2023.03.21）
市府教育局以新聞稿表示，對此案深感遺憾與痛心，全案正調查處理中，近日校方已籌組調查小組，如所屬人員有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局秉持勿枉勿縱原則，從嚴究辦，絕不寬貸。

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