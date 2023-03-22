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記者會呂孫綾、鄭宇恩未到場　何博文：另有行程

▲原傳出有意參選前立委呂孫綾與議員鄭宇恩未出席記者會，何博文表示兩人另有行程，但在臉書或公開聲明都有給予祝福。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.22）
▲原傳出有意參選前立委呂孫綾與議員鄭宇恩未出席記者會，何博文表示兩人另有行程，但在臉書或公開聲明都有給予祝福。（圖／記者陳威叡攝，2023.03.22）

記者陳威叡／台北報導

新北市黨部主委何博文今（22）日召開記者會，宣布將投入新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），感謝黨主席賴清德的感召與前立委呂孫綾、議員鄭宇恩的禮讓，他誓言將成為賴清德北海艦隊的一員，跨派系立委、議員到場力挺，但呂孫綾與鄭宇恩卻未出席記者會，對此何博文受訪說，呂在南部有行程，鄭因小孩剛出生家裡有事要處理，但兩人在臉書或公開聲明都有給予祝福，感謝相讓相牽成，「未來一定共同努力凝聚最大力量，贏回北海岸這席。」

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何博文召開記者會宣布轉戰新北市第一選區，除了湧言會立委王定宇、趙天麟與林楚茵到場外，包括新潮流立委沈發惠、台北市議員許淑華、正國會立委陳歐珀、吳琪銘與英系新北市議員鍾宏仁也到場贊聲，象徵派系整合大團結氣勢。

對於何博文參選第一選區，民進黨新北市前議員賴秋媚昨日派員赴黨部領表，更暗指何是「空降參選」，何博文說，黨內總是有協調過程，來到北海岸選區就是全力以赴，過程中包括呂孫綾和鄭宇恩，一位擔任過立委，一位是現任議員，相當協調和尊重，黨內初選每個人都有權益去登記，未來還有些協調的過程，希望相讓相牽成、凝聚團結，發揮最大能量的情況下，為黨征戰，拿下北海岸一席。

至於記者會呂孫綾與鄭宇恩沒到場，何博文說，呂有特別在臉書上發表聲明，且昨天南部有重要行程，也有特別先告知，鄭則是因小孩剛出生家裡有事要處理，但不管在臉書或公開聲明都有給予祝福，再次感謝兩人相讓相牽成，未來一定共同努力凝聚最大力量，贏回北海岸。

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