經典賽／大谷翔平言出必行！奪MVP達成「野球人生」目標
第五屆世界棒球經典賽今天正式落幕，由日本隊以3:2擊敗「衛冕軍」美國，收下暌違14年的冠軍王座。日本隊當家球星大谷翔平，憑藉著「二刀流」在賽事上的超人般表現，勇奪本屆賽事最有價值球員（MVP）。其實大谷翔平早在高中時期，就把代表日本隊出征並拿下經典賽MVP訂為「野球人生」目標，言出必行的大谷翔平，如今也正式將目標成功實現。
記者簡名杉/綜合報導
本屆賽事上大谷共出賽7場，其中3場比賽為「投打二刀流」同時出賽，投球表現收下2勝、1次救援成功，在9.2局的投球中僅失2分，防禦率1.86的成績，打擊部分則是23打數敲出10支安打，加上4支二壘安打、1支全壘打，打擊三圍.435/.606/.739的完美表現。
幫助日本隊奪下冠軍之後，大谷翔平表示，「為日本獲得冠軍是我夢寐以求的事，所以我真的很高興。第9局上場投球會根據場上的分差而有所改變，在一場勢均力敵的比賽中會感到很緊張，但很高興我控制住了局面」。
大谷翔平高中時期，在就讀日本花卷東高校時，就已經把自己幾歲要達成的「野球人生」目標統統條列式列出來。其中在27歲的目標就寫下「為國出征經典賽並拿下MVP」，雖然本屆經典賽因疫情延後舉辦，但大谷還是在28歲這年達成了這項目標，持續往自己的「野球人生」邁進。