新住民手作薑黃雞湯　分享印尼美食

移民署北區事務大隊基隆市服務站於近日辦理「新住民家庭教育及法令宣導課程」，特別邀請服務站通譯翁秀紅女士擔任此次家庭教育講座，除了向新住民朋友分享家庭經營祕訣及子女教養心得外，當天特別準備印尼傳統美食薑黃雞湯及包飯，讓其他學員體驗印尼美食文化，同時向參加者宣導移民署近期執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，現場氣氛超嗨，姊妹們大啖美食之餘，並獲悉政府刻正推動優惠措施。
記者賴正琳／綜合報導
翁秀紅說薑黃包飯是在印尼過生日必備的一道美食，印尼人在過生日時，會替壽星準備尖塔形的薑黃飯，頂端放一個荷葉帽罩上去，表示對壽星的最大祝福。當天特別準備另一道手作美食，是以薑黃為湯底的薑黃雞湯(soto ayam)，雞湯的色澤呈金黃色，帶有香辣風味。秀紅來台灣已經15年了，對於家鄉的薑黃雞湯及包飯滋味，至今仍念念難忘，當天能有機會把印尼美食分享給姊妹，內心也非常高興。
基隆市服務站主任毛兆莉也藉此機會向新住民姊妹宣導，為協助在台逾期停(居)留外來人口儘速平安返國，移民署自今年2月1日起至6月30日止，實施「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元及不管制禁止入國等優惠措施，以鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案，相關問題可撥打免付費專線0800-024-881或來電24276374諮詢。