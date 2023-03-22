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名家論壇》吳崑玉／習近平訪俄所透露出的不尋常訊息

▲▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭在克里姆林宮會晤。（圖／美聯社／達志影像）

文／吳崑玉

習近平訪俄，馬英九訪中，蔡英文訪美，是近日三大外交新聞。國內新聞自然聚焦於馬、蔡的行程之上，但個人覺得對未來國際政治格局影響更大的，是習近平訪俄。

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老習訪俄，被中共包裝成一次「和平之旅」。中國外交部發言人汪文斌3月17日說，此訪是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。雙方將談到的議題有:地區安全、中俄貿易、中俄基建、金磚國家、新的金融支付系統，以及備受國際社會注視的俄烏戰爭。在習普會公開視頻中，習大與普爺講的也都是些官話。習大表示會支持普爺。普爺也說仔細研究過中方對烏克蘭戰爭所提出的和平文件，瞭解中方一向堅持公平正義與尊重國際法的準則，與世界各國安全不分割原則，對談判進程一直敞開大門。

習大大訪俄的會議形式，遵循著中國對外會議的傳統，大致上會分為:「公開會見」-這是做新聞用的；大人們講完話記者就撤了，開始「大團閉門會」，這是對雙方與會人員揭示政治宣示用的，講完就各自帶開進行分組會，或到另個房間休息。真正具有決定性的是「小團閉門會」，雙方領導人各帶幾個人進小房間，會商並確認具體的工作準則，這裡頭談的是會變成具體政策的。如果氣氛良好，便還會有雙方領導人進一步的「私會」，比如「瀛台家宴」之類的，雙方領導人帶著重要親信赴宴，談天說地，可能涉及更深層的動機、價值、思考方式、及未來雙方的合作調性，雖然深入，但通常不涉及具體工作項目。

據俄羅斯衛星通訊社報導，在習訪俄的第二天，行程包括會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、向媒體發表聲明，還有國宴。在大團會中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）都有參加。習近平會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，已邀請俄羅斯總統普京今年訪華，中俄都是大國，而且是戰略夥伴。

真正有趣的是小團閉門會，尤其是名單。據克里姆林宮公布，多位俄羅斯官員都會加入參與中俄代表團會談，包括俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）。如果雙方談的是經貿合作、金融交流、俄烏談判，俄烏戰爭，這串名單從副總理、外交部長、央行行長、到國防部部長就該停了。多出來那兩個人，航天局長和軍事技術合作局長是來幹什麼的?別忘了，這是「小團閉門會」的名單，不是大進香團的名單。他倆進門上桌，鐵定有相關業務要他們在才能談，到底中俄在談什麼?

以國際談判的慣例來看，親兄弟還是要明算帳的，「義」字拆開來就是「羊我」，不養我就沒兄弟可做了。如果看過習普會的視頻，便會發現習大大半躺身子抖著腳跟普爺講話，而普爺講話時眼睛看著地面，毫無老大氣勢，顯然是普爺有求於習大。習大既然要支持普爺到底，當然得換點東西回來，那地大物博，富到流油的中國，有什麼是需要俄羅斯供給的? (普習會見視頻，參見https://twitter.com/NOELreports/status/1637820744494206979?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1637820744494206979%7Ctwgr%5E6c5aa55b77729fd904a8c3651d1973f1d04db0ea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.upmedia.mg%2Fnews_info.php%3FType%3D3SerialNo%3D168439)

航天局長與聯邦軍事技術合作局局長此時的重要性便顯現出來了。中國現在最缺的就是各種先進的軍事科技，包括衛星、火箭、高超音速飛彈、飛機引擎…等。中共戰機從殲-16到殲-20，用的多是渦扇-10發動機，但這是俄羅斯AL-31的衍生型與仿造改型，生產速度與質量仍然有些問題。中國至今沒有完全出於自己研發原創的發動機，多是從俄羅斯賣的SU-27、SU-30MKK等戰機上拆下來仿造改進的。如果中俄這次交易中，中國能從俄羅斯取得完整的先進戰鬥機引擎技術，將可大幅推進中共空軍的戰機素質，與美軍一較上下。

如果中共戰機研發，能在這次交易後大幅躍進，那西太平洋與台灣地區的軍事力量將更加失衡。中國如能與俄羅斯結盟，漫長邊界上的主戰兵力便可調往東部，儲備在韓國、日本、台灣、甚至菲律賓作戰的能量。俄中也將因此次交易，走向實質的軍事合作，離軍事同盟僅剩一張紙的距離。中、俄、伊朗若可結成反歐美的歐亞大陸軸心聯盟，一場海權與陸權的全面對決格局便會成形，從軍事到經濟再到政治，各有各的供應鏈、後勤系統、以及統治邏輯與價值觀，世界將重回冷戰格局，四十年來的全球化生態，將會戛然而止。

這次會見所造成的影響，可比老馬愚人節回鄉祭祖要重要多了。據媒體主管說，兩岸分治以來第一次有台灣前總統訪陸一事，一整天新聞的點擊率，還比不上普妹對林襄粉腿的討論，可見大眾對過氣政客與兩岸事務的無感。當然，對習普會更加無感，甚至連報導都看不太見。

但不論人們有感無感，政府與國安單位還是得密切注意後續發展。如果說晶片是卡住了中國的脖子，那發動機就卡住了它的腰眼。中國若是獲得俄羅斯新一代的戰機引擎，甚至中俄兩國聯手發展新一代動力系統，那將是非常可怕的發展，足以改變整個世界的軍事均勢。


●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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