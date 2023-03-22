名家論壇》吳崑玉／習近平訪俄所透露出的不尋常訊息

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習大大訪俄的會議形式，遵循著中國對外會議的傳統，大致上會分為:「公開會見」-這是做新聞用的；大人們講完話記者就撤了，開始「大團閉門會」，這是對雙方與會人員揭示政治宣示用的，講完就各自帶開進行分組會，或到另個房間休息。真正具有決定性的是「小團閉門會」，雙方領導人各帶幾個人進小房間，會商並確認具體的工作準則，這裡頭談的是會變成具體政策的。如果氣氛良好，便還會有雙方領導人進一步的「私會」，比如「瀛台家宴」之類的，雙方領導人帶著重要親信赴宴，談天說地，可能涉及更深層的動機、價值、思考方式、及未來雙方的合作調性，雖然深入，但通常不涉及具體工作項目。
據俄羅斯衛星通訊社報導，在習訪俄的第二天，行程包括會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、向媒體發表聲明，還有國宴。在大團會中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）都有參加。習近平會見俄羅斯總理米舒斯京時表示，已邀請俄羅斯總統普京今年訪華，中俄都是大國，而且是戰略夥伴。
真正有趣的是小團閉門會，尤其是名單。據克里姆林宮公布，多位俄羅斯官員都會加入參與中俄代表團會談，包括俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）。如果雙方談的是經貿合作、金融交流、俄烏談判，俄烏戰爭，這串名單從副總理、外交部長、央行行長、到國防部部長就該停了。多出來那兩個人，航天局長和軍事技術合作局長是來幹什麼的?別忘了，這是「小團閉門會」的名單，不是大進香團的名單。他倆進門上桌，鐵定有相關業務要他們在才能談，到底中俄在談什麼?
以國際談判的慣例來看，親兄弟還是要明算帳的，「義」字拆開來就是「羊我」，不養我就沒兄弟可做了。如果看過習普會的視頻，便會發現習大大半躺身子抖著腳跟普爺講話，而普爺講話時眼睛看著地面，毫無老大氣勢，顯然是普爺有求於習大。習大既然要支持普爺到底，當然得換點東西回來，那地大物博，富到流油的中國，有什麼是需要俄羅斯供給的? (普習會見視頻，參見https://twitter.com/NOELreports/status/1637820744494206979?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1637820744494206979%7Ctwgr%5E6c5aa55b77729fd904a8c3651d1973f1d04db0ea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.upmedia.mg%2Fnews_info.php%3FType%3D3SerialNo%3D168439)
航天局長與聯邦軍事技術合作局局長此時的重要性便顯現出來了。中國現在最缺的就是各種先進的軍事科技，包括衛星、火箭、高超音速飛彈、飛機引擎…等。中共戰機從殲-16到殲-20，用的多是渦扇-10發動機，但這是俄羅斯AL-31的衍生型與仿造改型，生產速度與質量仍然有些問題。中國至今沒有完全出於自己研發原創的發動機，多是從俄羅斯賣的SU-27、SU-30MKK等戰機上拆下來仿造改進的。如果中俄這次交易中，中國能從俄羅斯取得完整的先進戰鬥機引擎技術，將可大幅推進中共空軍的戰機素質，與美軍一較上下。
如果中共戰機研發，能在這次交易後大幅躍進，那西太平洋與台灣地區的軍事力量將更加失衡。中國如能與俄羅斯結盟，漫長邊界上的主戰兵力便可調往東部，儲備在韓國、日本、台灣、甚至菲律賓作戰的能量。俄中也將因此次交易，走向實質的軍事合作，離軍事同盟僅剩一張紙的距離。中、俄、伊朗若可結成反歐美的歐亞大陸軸心聯盟，一場海權與陸權的全面對決格局便會成形，從軍事到經濟再到政治，各有各的供應鏈、後勤系統、以及統治邏輯與價值觀，世界將重回冷戰格局，四十年來的全球化生態，將會戛然而止。
這次會見所造成的影響，可比老馬愚人節回鄉祭祖要重要多了。據媒體主管說，兩岸分治以來第一次有台灣前總統訪陸一事，一整天新聞的點擊率，還比不上普妹對林襄粉腿的討論，可見大眾對過氣政客與兩岸事務的無感。當然，對習普會更加無感，甚至連報導都看不太見。
但不論人們有感無感，政府與國安單位還是得密切注意後續發展。如果說晶片是卡住了中國的脖子，那發動機就卡住了它的腰眼。中國若是獲得俄羅斯新一代的戰機引擎，甚至中俄兩國聯手發展新一代動力系統，那將是非常可怕的發展，足以改變整個世界的軍事均勢。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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