台中⎾友愛環境獎勵評選⏌啟動徵件 總獎金60萬等你拿
因應高齡社會趨勢，台中市政府積極打造城市無障礙友善環境。為了讓此觀念向下扎根，將舉辦「第二屆臺中市無障礙友善環境評選」徵件活動，總獎金提高至60萬元，並增加「無礙好所」攝影競賽，即日起至5月1日受理報名，歡迎社區鄰里、商業空間、公共空間等經營者踴躍參加。
記者金武鳯/台中報導
臺中市自104年舉辦「無障礙友善環境評選活動」以來，獲得市民高度認同。盧秀燕市長上任以來，以媽媽市長角色，更是關心無障礙環境改善成效。為此，都發局特別於108年度規劃舉辦「無礙好所」大獎評選活動，希望藉由評選活動給予場域經營者實質鼓勵，並透過「無礙好所」攝影競賽，喚起民眾重視無障礙生活空間的營造。
今天在徵件活動發布會上，都發局播放臺中市無障礙友善環境評選宣傳影片，影片中曝光的場域，有公園綠地、公寓大樓及公共場域等，皆為往年獲獎作品，也是都發局對於重視暢行無阻、行走無礙場域的認同與肯定，期待能傳遞專屬本次活動的精神意涵。
第二屆臺中市無障礙友善環境評選活動，即日起至5月1日受理報名。評選內容除了法令規定的無障礙建築環境主題外，今年首度打破傳統觀念，以城市環境空間尺度，新增行動無礙類項目，藉由友善空間營造之示範，讓城市未來環境更加宜居，也彰顯評選活動「平等與共享」的首要理念。
今年無障礙友善環境評選總獎金提高為60萬，徵選類別分為「公有建築類(機關組)」、「友善建築類(民間組)」、「行動無礙類(獎勵組)」以及「空間環境類(空間環境組)」等4個組別。至於新增的「臺中無礙好所」攝影競賽，也歡迎對攝影有興趣、樂於推動社會議題、具有創意者投件報名。活動報名及相關資料，請上台中市政府都市發展局 臉書或掃碼QR