經典賽／日本3:2力克美國！7戰全勝3度奪冠　大谷翔平MVP

經典賽／美日冠軍戰比漫畫還狂！球迷揪關鍵：這人太敢了

▲WBC日本隊總教練栗山英樹，在本次經典賽的調度，被球迷認為比漫畫劇情還浪漫。（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC日本隊總教練栗山英樹，在本次經典賽的調度，被球迷認為比漫畫劇情還浪漫。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅/綜合報導

2023年世界棒球經典賽(WBC)冠軍賽，最終由日本以3：２勝出，過程中屢屢上演比漫畫還誇張的劇情，震撼了全球的棒球迷，其中一位「關鍵人物」也被點名：「真的太敢了！」

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本屆追求在經典賽衛冕的王者美國，最終在冠軍賽惜敗給日本，讓日本睽違14年再度登頂、重返世界第一，在經典賽拿下隊史第3冠。有球迷認為，這場比賽會如此精彩，跟日本隊總教練栗山英樹的「信任野球」執教風格有很大的關係。

▲昨日敲出再見安打的村上宗隆，今日冠軍賽2局下掃出一支超大號陽春砲，幫日本隊得分。（圖／美聯社／達志影像）
▲昨日敲出再見安打的村上宗隆，今日冠軍賽2局下掃出一支超大號陽春砲，幫日本隊得分。（圖／美聯社／達志影像）
因為栗山英樹在先前村上宗隆打擊低迷時，在美墨戰時仍堅持不換代打，讓他在九局下上場打擊，結果村上成功打出再見安打，讓他找回信心，同時在今（22）日美日冠軍賽中，在2局下半就打出一發陽春砲，回敬美國追平成1:1，成為賽事氣勢低下的止血點，接續的隊友也都繼續展開攻勢，2局下半結束戰成2:1，自此，日本隊就沒再落後給美國。

▲大谷翔平率領日本經典賽奪冠，自己也拿下賽會MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平率領日本經典賽奪冠，自己也拿下賽會MVP。（圖／美聯社／達志影像）
栗山英樹在本戰投手的調度也被球迷讚嘆，讓王牌們全都上陣，甚至還讓大谷翔平在9局上半登板化身終結者，一上場就是破百miles的火球連發，雖然一度投出保送但仍成功策動雙殺，還在最後一個關鍵打席中，生涯首度對決在天使隊的老大哥神鱒(Mike Trout)，最終大谷翔平成功三振老大哥，替日本奪下WBC冠軍，還成為賽事MVP。

比漫畫情節還扯的這場冠軍賽，讓不少球迷驚呼：「栗山英樹的信任野球帶久點吧，我都想頒奧斯卡最佳編劇導演獎給他了」、「Z3（栗山）根本就是JUMP漫畫式的調度，太敢了」、「大谷根本比茂野吾郎還扯蛋！」、 「Z3我的超人，有夠浪漫的劇本」、「漫畫家以後怎麼寫都不會被罵了才好吧」、「看完這場發現漫畫家的想像力還是不夠啊，現實更扯」。



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