經典賽／美日冠軍戰比漫畫還狂！球迷揪關鍵：這人太敢了

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因為栗山英樹在先前村上宗隆打擊低迷時，在美墨戰時仍堅持不換代打，讓他在九局下上場打擊，結果村上成功打出再見安打，讓他找回信心，同時在今（22）日美日冠軍賽中，在2局下半就打出一發陽春砲，回敬美國追平成1:1，成為賽事氣勢低下的止血點，接續的隊友也都繼續展開攻勢，2局下半結束戰成2:1，自此，日本隊就沒再落後給美國。
栗山英樹在本戰投手的調度也被球迷讚嘆，讓王牌們全都上陣，甚至還讓大谷翔平在9局上半登板化身終結者，一上場就是破百miles的火球連發，雖然一度投出保送但仍成功策動雙殺，還在最後一個關鍵打席中，生涯首度對決在天使隊的老大哥神鱒(Mike Trout)，最終大谷翔平成功三振老大哥，替日本奪下WBC冠軍，還成為賽事MVP。
比漫畫情節還扯的這場冠軍賽，讓不少球迷驚呼：「栗山英樹的信任野球帶久點吧，我都想頒奧斯卡最佳編劇導演獎給他了」、「Z3（栗山）根本就是JUMP漫畫式的調度，太敢了」、「大谷根本比茂野吾郎還扯蛋！」、 「Z3我的超人，有夠浪漫的劇本」、「漫畫家以後怎麼寫都不會被罵了才好吧」、「看完這場發現漫畫家的想像力還是不夠啊，現實更扯」。
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