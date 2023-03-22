張天霖爆熱戀洪小鈴！17年螢幕CP牽手 和吳奇隆聚會露餡
感情兜兜轉轉，沒想到10幾年後緣份就是你！44歲男星張天霖近年將事業重心轉回台灣，開始接演電視劇，還說自己單身許久。不過，媒體爆料他身邊已經有新桃花，對象竟然是17年前的螢幕CP洪小鈴，兩人十指緊扣參加吳奇隆幫劉詩詩舉辦的慶生趴，感情宛如老夫老妻。
記者江芷稜/綜合報導
根據《CTWANT》報導，張天霖3月10日參與吳奇隆的慶生趴，身邊帶的女子就是年長他1歲的洪小鈴，兩人挽著手逛街，一度十指緊扣，在街頭等紅綠燈時，女方還輕撫他的後腦勺，溫柔幫忙撥順髮絲，關係相當親密，看來就像熱戀中的情侶。
當天，吳奇隆在日本料理店為老婆慶生，一群人酒酣耳熱後，張天霖似有醉意，在洪小鈴幫忙下穿好外套，攙扶著他搭計程車離開，驅車返回住處。當年同為模特兒出道，曾經同台走秀，洪小鈴2006年在電視劇《戀愛女王》獻出螢幕初吻給張天霖，張也坦言很欣賞她，沒想到相隔17年，兩人出雙入對，經常在朋友聚會同框，悄悄燃起愛火。
張天霖去年在IG發文「人有很多路要走，但是不要辜負沿路的美景」，洪小鈴在留言回應「眼前的美景才是最簡單的幸福」，互動有些曖昧。對於兩人關係，張天霖跟洪小鈴都小心翼翼保護這段剛萌芽的情愫，洪小鈴表示與張是20幾年的朋友，近期恢復聯絡聚會，才又比較熟絡，「還在重新認識階段，目前就是很好的朋友」。張天霖經紀人則回應媒體，「目前兩人還在重新認識階段，希望外界給兩人多一點空間。」