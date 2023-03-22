名家論壇》黎榮章／鄭文燦的政治能量會消失嗎？

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而鄭文燦原也被視為2024熱門人選之一，但他卸任桃園市長後轉入內閣擔任副院長，從網路聲量上，和賴清德相比就黯淡不少，除了謹守職場倫理不與行政院長陳建仁爭鋒，也是把舞台留給賴清德，這個情況在南投立委補選後尤其明顯，可看到3月後賴清德平均每日聲量近4千則，且時有聲量高峰，鄭文燦則是維持平均每日500則左右的聲量，不難看出他刻意遠離鎂光燈，專注於執政團隊工作上。
賴清德廣受討論，自然也放大了批評。從網路情緒聲量分析也可以清楚看到，賴清德的負面聲量5.6萬，比鄭文燦的1.4萬高出好幾倍。賴清德就任主席後，屢屢親上火線開記者會，雖豎立了改革形象，但也讓他成為反對者的箭靶，在野黨無不卯足全力，修理這個總統大選潛在對手，而綠營內部對賴的看法也仍兩極化，部分挺英支持者對他心結猶在，使賴少了正聲量的平衡，負聲量越疊越高。相較之下，鄭文燦遠離鎂光燈，扮演沉默的副手，加上副院長不用在立院登台答詢，讓想批評鄭文燦的人少了攻擊渠道，負聲量炒不起來。縱使鄭文燦因八德運動場天花板崩落事件，被監院調查，但他低調避風頭的策略仍有效減低負評衝擊，最高單日聲量不超過4千則。
鄭文燦讓出舞台給賴清德，過去所累積的政治能量是否就此消失？進一步分析近一個月以來，賴清德、鄭文燦的官方粉專經營成效，賴平均一則貼文的互動7800次，鄭3333次，看似差距甚大，但仔細觀察鄭文燦臉書，可發現有部分貼文的互動成效拔群出類，這些貼文的共通點，就是鄭文燦都和蔡英文或陳建仁同框。例如2月1日鄭文燦陪陳建仁一起到立院拜會朝野黨團、2月10日鄭文燦和蔡英文一起出席國家資通安全研究院揭牌典禮，或者3月3日鄭文燦以中華民國童軍總會理事長身分，率團到總統府拜會蔡英文等。顯然，鄭文燦依舊頗獲英粉支持，他頻打小英牌、大仁哥牌，對於刺激粉絲激情相當有效，未來鄭文燦能否帶動英粉支持賴清德，助賴順利更上層樓，也值得觀注。
民進黨2024總統人選明朗，中執會將在4月12日正式提名賴清德。過去與賴隱隱然有競爭關係的鄭文燦，在九合一選後轉為支持賴，從數據分析可以看到，即便近期鄭文燦的聲量走向消沈，但他的基本支持者仍對他投以熱情，這未嘗不是繼續鋪排自己的從政之路，如此一來，既能遠離桃園市在九合一大選失利後引發的政治餘波，如果輔選有功，民進黨能打破紀錄延續執政，未來鄭文燦也有更多歷練機會，能持續累積個人能量、替黨與國家立功，其政治未來仍無可限量。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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