全民普發6千！小墾丁渡假村「家人優惠」下殺5折起

全民普發6000元已開放登記，四月即將到手，業者祭出優惠方案讓6千元再放大。小墾丁渡假村4/1-6/30推出超值共享旅程，優惠下殺5折起，不管是全家出遊、好朋友同行，都很超值。
記者陳美嘉／屏東報導
小墾丁渡假村親子多人的優惠行程，平日四人成行升等進口獨立閣樓木屋，原價12000元普發價只要6000元。可享六大好康，包含免費升等全家福別墅住宿一晚、活力早餐、風味晚餐、設施體驗券、星空導覽、免費園區設施，一泊二食超值優惠，全家出遊少負擔。
另外，好朋友一起出門旅遊也有優惠，四人成行貴族別墅，加人不加價，第五人、第六人通通免費及同享福利。包含住宿加拿大進口木屋一晚、活力早餐、烤半雞、設施體驗券、星空導覽、泳池設施使用等，原價9600，普發優惠只要6000元起。
小墾丁渡假村表示，該園區屬於封閉型渡假村，不開放非住宿人員入內，車輛管制進入生活園區，最適合有小孩、毛小孩及行動較為緩慢的銀髮族來此度假，安全有保障。園區內還有保齡球、釣魚、餵羊、游泳池、撞球、兒童遊戲室，可以在村內悠哉一整天。考量到全家出遊的人數，因此推出多人組的優惠補助方案，讓親子旅遊變得更容易了。以上房型限定推出，每日限量供應。