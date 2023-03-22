90國買主登台北自行車展！蔡英文：台為高階製造研發重鎮

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今年TAIPEI CYCLE及TaiSPO兩展除受國內外指標大廠包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）、SRAM、SHIMANO、喬山（JOHNSON）及岱宇（Dyaco）等持續支持，也有眾多新血加入。TAIPEI CYCLE新進廠商佔比達15%、TaiSPO則達25%，新進廠商亮點包括臺灣最大橡膠輸送帶製造業者鑫永銓、電子大廠台達電子跨域投入電動自行車零件及電機系統發展。TaiSPO也引進健身證照諮詢顧問、健身房門禁及資訊系統管理等軟體服務。TAIPEI CYCLE今年亦有歐洲聯合館、日本館及義大利館三大國家館等共31國業者參與展出。
蔡英文於致詞時表示，現在台灣已經是全球高階自行車，以及運動健身器材的製造與研發重鎮，尤其是在台灣中彰投一帶，有上千家業者一同打造出全球獨一無二的產業生態系，從各式各樣的零件到組裝製造，全球自行車以及運動健身產品的創意，都可以在台灣實現，去年台灣自行車成車及零組件的產值超過2000億元，不僅比前一年大幅成長23%，更位居全球第二，歷經三年多的疫情，國人的運動健身習慣改變許多，無論是居家健身，或是戶外運動，都使得國內運動產業得以蓬勃發展，也讓台灣成為全球對用品產業可靠的供應鏈夥伴。
經濟部長王美花也在開幕典禮上指出，台灣的自行車展是全球數一數二，因為最先進的自行車、最龐大的供應鏈都在台灣，同時，台灣ICT產業非常強勁，因此在自行車或相關健身器材上，與科技的結合會讓整體產業更具多樣性。台灣自行車產業雖然因通膨、全球經濟成長緩慢等因素影響下，去年下半年至今業績比較不好，但高端電動自行車市場表現仍舊良好。
她特別對台灣自行車的設計美學讚譽有加，另外，因台自行車產業多外銷歐洲，因此對於歐盟綠色永續相關政策與法規非常熟悉，在接收與提供最即時的資訊之際，能與產業做良好的溝通。
今年兩展因應產業趨勢推出創新展區，包括TAIPEI CYCLE推出「都市低碳載運Cargo Bike & Urban Mobility專區」，並依不同使用範疇的各式零配件需求為分類，便利國外買主快速找到相對應且符合法規及需求的產品及供應商。TaiSPO推出「Sports Tech運動科技專區」，以導入AI、大數據分析、雲端運算應用的健身運動產品及服務為核心，另一新展區「All-Age Fitness全齡體適能專區」，則囊括兒童遊具、銀髮族健身房規劃等產品及服務，提供健康樂齡生活的解決方案。
同時，產學研帶領產業新秀加入，如TaiSPO中陽明交通大學產業加速器所孵化之運動新創業者、臺灣師範大學與國科會合作的「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」成果展示，以及「TAIPEI CYCLE d&i awards自行車展創新設計獎」共46件得獎作品，呈現臺灣自行車及運動產業新創力量。
永續更為今年展覽的重要議題，展覽期間舉辦全日論壇「動競新視野與動健未來-自行車及運動健身產業論壇」，上下場次分別以「永續革新」及「運動科技」為主軸。其中亮點為「自行車永續聯盟」及「自行車暨健康科技研發中心」將攜手發佈台灣自行車業者減碳路徑方針，為台灣自行車產業繼A-team創造產業升級轉型典範後，最具指標意義綠色轉型行動。
黃志芳於會前接受媒體訪問時談到，2022年台灣因庫存問題，出口受到一點影響，相較2021年，確實有小幅度的衰退，但是大家應該要注意到的是，台灣整車出口的單價在2022年的表現又比2021年提高，因此整體產業受到影響程度沒這麼大，其中，特別是電動輔助自行車，在2022年沒有受到庫存影響，反而逆勢成長，去年台灣出口的電動輔助自行車的數量超過100萬台，金額超過15億美金，成長動能仍然持續。
他表示，庫存問題可能在一段時間內就能合理的解決，屆時國際也會慢慢恢復正常的秩序，未來人類新的生活型態中，離不開自行車、節能減碳、健身、運動等主題，而新科技的加入，更會凸顯這些主題的重要性，雖然因為庫從問題在去年稍微受到影響，但整體產業未來是非常樂觀的。