全球最貴！香港房價續跌 想買房仍得「不吃不喝」逾18年
香港房價去年結束連續13年的漲勢，有意減輕希望置產的人士負擔。不過儘管香港房價持續下跌，國際調查機構指香港房價連續第13年蟬聯「全球最難負擔房地產市場」之首，雖然樓價對比收入回落，但根據統計，一個家庭仍須不吃不喝逾18年才能有機會在當地置產。
國際中心徐筱晴／綜合報導
受到疫情、升息等影響，香港房價結束連續13年的漲勢，去年下跌15%，今年仍能見到跌勢，但國際調查機構Demographia發布最新「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）」報告顯示，截至去年第三季，香港房價中位數對家庭收入中位數比率為18.8%，是為這項調查進行19年以來最大跌幅，但這也代表當地人必須不吃不喝18.8年才能購房。
不過相較於上一年度、2021年第3季的23.2%，已經縮短了逾4年，但香港仍連續13年蟬聯「全球最難負擔房地產市場」。
Demographia的這份報告以澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國等，全球94個主要市場在去年第三季房價、收入中位數作調查，數值越大代表住房壓力越難負荷。
報告顯示，去年全球房價最難負擔的城市排名中，香港以18.8%居首，其次是澳洲雪梨13.3%、加拿大溫哥華12%，至於調查中最能負擔的城市則是美國匹茲堡（Pittsburgh）的3.1%。