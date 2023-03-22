新冠後皮膚搔癢難耐　中醫：這類食材+兩大穴位助改善

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確診後胸腹出現塊狀紅疹 泛紅、搔癢難忍受二十二歲的王小姐在年前曾經感染新冠肺炎，經治療後，咳嗽咽痛等上呼吸道症狀均消失，但是在洗澡時發現腹部及胸口處有紅色塊狀的疹塊及水泡，大小約五元幣大，以腹部為中心叢聚散生，不時會有突發性搔癢，周遭皮膚泛紅，偶覺得烘熱，紅疹周邊有粟粒狀的脫屑，夜間及洗澡後搔癢難耐，反反覆覆地發作，有時會搔抓至出血，影響皮膚外觀，因而求助醫師。
賴博政醫師說明，新冠後期出現的長新冠症狀，其中一個常見的是皮膚病，這類皮膚的疾病類似「猴痘」，相類似之處是有皮膚搔癢、頭痛、肌肉疼痛、低燒和倦怠沒精神表現，但是「猴痘」比較常發生在發燒後三天內出現，往往較集中於面部和四肢，大小較小，以顆粒狀紅疹為主，但此類皮疹往往是新冠後反覆出現，以大面積斑塊為主。
賴博政醫師指出中醫早期就有提過類似的概念，像是古書《金匱要略》提到「風氣相搏，風強則為癮疹，身體為癢，癢為泄風，久為痂癩。」。「人皮膚虛，為風邪所折，則起隱疹。」
外邪入侵、病邪未除 兩大穴位緩解皮膚搔癢目前對於確診後皮膚搔癢、容易有破皮搔抓的情形還不是明瞭，中醫認為可能與外來時疫邪氣有關，一開始出現外邪風熱邪氣侵犯體表，造成體表以發熱為主，頸項肌肉緊繃，氣血循環不流暢而造成的頭痛。中期在身體正氣不足的狀況而造成，全身疲勞倦怠，體力精神都變差。後期因為病邪未除，邪氣入血分造成血熱內盛，皮膚底下因為充血後有紅暈，突起於皮膚表面且十分搔癢的表現。中醫會針對皮損的樣貌及兼症，加入體質的概念，做出不同的診療。
賴博政醫師分享，平時可以善用兩個穴位，預防緩解皮膚搔癢的發生。
1. 曲池穴：
曲池穴本身是手陽明大腸經，屬於氣血湧盛的經絡，且具有疏熱祛風，調氣和血的功能。
位置：彎曲手肘，肘橫紋外側端與肱骨外骨邊連線的中點。
2. 筑賓穴：
筑賓穴是腎經的穴道，具有疏理下焦，清熱解毒的功能，是中醫認為的解毒要穴。
位置：小腿內側面，內踝尖上五寸，在骨後緣肌腹內下方凹陷處。
此外，在飲食宜注意多吃些性味寒涼等蔬果，可以幫助體內熱毒餘邪的排解，在水果類可以多吃香蕉、西瓜、香瓜、水梨蔬果，因為以上四種水果性味是甘寒，帶有些清熱解暑，除煩止渴的作用。蔬菜類可以多食用芹菜、苦瓜、綠豆、薏苡仁，因為以上蔬菜帶有清熱解毒的作用在，適合因熱盛引起的皮膚斑疹，並帶有利水滲濕的作用。但須注意以上蔬果都偏寒涼，如果食用過量，也有可能造成腸胃腹瀉的情況，最好諮詢專業醫師以尋求幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57213
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