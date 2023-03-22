大學繁星推薦放榜 臺中嶺東高中64人摘星大放異彩

2023「SEA看見」東南亞嘉年華　五國新住民齊聚

▲以廿四節令鼓鼓手組成的众擊坊來為大家演出。（圖／主辦單位）
▲以廿四節令鼓鼓手組成的众擊坊來為大家演出。（圖／主辦單位）

記者賴正琳／綜合報導

台灣馬六甲培風中學台灣校友會承辦2023「SEA—看見」東南亞嘉年華，目的在於多元共融，希望集眾人之力達成跨越東南亞各國新移民團體的隔膜，一起聯合籌辦。本次活動於19日在高雄流行音樂中心海風廣場盛大舉辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開幕表演最大焦點在於這次活動特別邀請了東南亞各國進行特色文化表演，包括台灣首支以廿四節令鼓鼓手組成的众擊坊來為大家演出。廿四節令鼓為馬來西亞非物質文化遺產，不同於一般的鼓藝表演，廿四節令鼓是以「群鼓」的方式去呈現。接著將會由馨越藝文團穿著美麗的西原服飾，呈現越南西北高原12各民族的文化生活舞蹈，結合音樂和舞蹈展現大自然的壯美，表達了勞動中的喜怒哀樂，越南西原民族歌舞表演也是越南特有的美妙精彩的傳統文化。

緊接著由緬甸珈斑樂舞團演繹時而柔美古典、時而活潑歡愉的緬甸樂舞，涵蓋了具有獨特風格的克倫族舞蹈及緬族逗趣舞，以及由現場竹琴伴奏的潑水舞，展現緬甸多元樂舞文化的生動之美。下午1點開始，李庭莉峇里島文化工作室提供峇里島的傳統舞蹈舞蹈融合特殊的音樂及傳統的服裝，傳達了峇里島的風情文化之美。以舞蹈腳步到眼神的人體動態，更展現出了人對美感的一種表達。讓民眾不用出國也可以欣賞到道地的傳統舞蹈。接著由異國演藝越範團穿著溫柔的越南傳統國服並戴上越南斗笠，結合越南現代歌曲來表演，展現出舊與新時代的融合。顯出越南新移民姐妹已在台灣適應生活，多元文化的融合，落地與深根，他鄉變故鄉。

▲高雄市市長夫人吳虹醫師(左四)與各界團體及人士在2023東南亞嘉年華開幕式。(圖／主辦單位)
▲高雄市市長夫人吳虹醫師(左四)與各界團體及人士在2023東南亞嘉年華開幕式。(圖／主辦單位)
本次活動以東南亞食物為主的攤位，讓民眾在不出國的前提下可以嘗盡多個國家的在地美食，像是馬來西亞甜點、南洋炸香蕉、越南小吃、泰國小吃等應有盡有。另外，現場也販售一些特色的文化商品給參與者買回家做紀念。

據悉，本次活動出席者有來台灣求學及生活的馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、泰國的住民，超過22家東南亞美食、文創攤位及6家異國表演團隊演出。同為馬來西亞人的高雄市市長夫人吳虹醫師更親臨現場參與這次活動，出席團體有僑務委員會、中華民國外交部亞太司、立法委員、華僑協會總會、巴生興華中學台灣校友會、寬柔台灣校友會、麻坡中化中學台灣校友會、馬來西亞商業及工業協會 (MAYCHAM)及南部新住民團體。

新住民手作薑黃雞湯　分享印尼美食

邀請報名！新住民語文學習教案七月開放徵件

新住民製作真愛吊飾　促進家庭和諧

在咖啡廳泛舟？泰國網美餐廳創意無限

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀