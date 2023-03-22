2023「SEA看見」東南亞嘉年華　五國新住民齊聚

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緊接著由緬甸珈斑樂舞團演繹時而柔美古典、時而活潑歡愉的緬甸樂舞，涵蓋了具有獨特風格的克倫族舞蹈及緬族逗趣舞，以及由現場竹琴伴奏的潑水舞，展現緬甸多元樂舞文化的生動之美。下午1點開始，李庭莉峇里島文化工作室提供峇里島的傳統舞蹈舞蹈融合特殊的音樂及傳統的服裝，傳達了峇里島的風情文化之美。以舞蹈腳步到眼神的人體動態，更展現出了人對美感的一種表達。讓民眾不用出國也可以欣賞到道地的傳統舞蹈。接著由異國演藝越範團穿著溫柔的越南傳統國服並戴上越南斗笠，結合越南現代歌曲來表演，展現出舊與新時代的融合。顯出越南新移民姐妹已在台灣適應生活，多元文化的融合，落地與深根，他鄉變故鄉。
本次活動以東南亞食物為主的攤位，讓民眾在不出國的前提下可以嘗盡多個國家的在地美食，像是馬來西亞甜點、南洋炸香蕉、越南小吃、泰國小吃等應有盡有。另外，現場也販售一些特色的文化商品給參與者買回家做紀念。
據悉，本次活動出席者有來台灣求學及生活的馬來西亞、菲律賓、越南、緬甸、泰國的住民，超過22家東南亞美食、文創攤位及6家異國表演團隊演出。同為馬來西亞人的高雄市市長夫人吳虹醫師更親臨現場參與這次活動，出席團體有僑務委員會、中華民國外交部亞太司、立法委員、華僑協會總會、巴生興華中學台灣校友會、寬柔台灣校友會、麻坡中化中學台灣校友會、馬來西亞商業及工業協會 (MAYCHAM)及南部新住民團體。