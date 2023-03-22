經典賽／美國隊雖敗猶榮　Turner五轟追平單屆賽事紀錄

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Turner本屆賽事共出賽6場，除了在小組賽對上墨西哥的比賽之外，其餘美國隊的賽事皆以先發游擊手的身份亮相，總共23個打數，擊出9支安打，其中5支是全壘打，八強複賽、四強準決賽、冠軍賽場場都有全壘打表現，為美國隊打回了11分打點，打擊三圍是.391/.440/1.043，OPS更突破天際高達1.483。
在本屆經典賽，Turner首轟是出現在小組賽對上加拿大隊的比賽，是一支陽春全壘打，幫助美國隊以12比1，7局「扣倒」加拿大，但Turner的第二支全壘打，對美國隊就十分重要，是在八強複賽面對強敵委內瑞拉，8局上半美國隊2分落後時，轟出超前的「大滿貫」，為美國隊奠定勝基闖進四強。
Turner的第三、四支全壘打，都出現在四強戰美國交手古巴的比賽，單場敲出一支陽春砲、一支3分砲，是美國隊以14比2大勝古巴進軍冠軍賽的大功臣之一，而Turner的第五支全壘打出現在今天的冠軍賽中，在2局上半幫助美國先馳得點，可惜下半局日本隊就靠著「村神」村上宗隆的全壘打以及Lars Nootbaar的滾地球倒打2分超前，逆轉拿下冠軍，Turner無緣當英雄。
雖然沒能幫助美國隊摘下冠軍寶座，但是Turner單屆賽事敲出5支全壘打，讓他追平韓國隊「國民打者」李承燁在2006年首屆賽事所創下的，單屆賽事5轟的紀錄，同樣讓他在經典賽史中留名。
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