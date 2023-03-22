經典賽／大谷翔平封MVP！小一夢想曝光「可惜無法實現」
日本贏得世界棒球經典賽冠軍！在這場與美國對決的冠軍賽當中，被視為「人間國寶」的大谷翔平更在9局上半登板擔綱終結者，上演了一場全球球迷都期待的「夢幻對決」，獲封MVP。有網友21日翻出大谷翔平小學一年級時手繪畫著「卡比」的問答，在「想變成什麼樣的大人？」的問題中，大谷回答說：「普通的人」。推文觀看次數破千萬次、逾5000次轉推。
記者徐銘穗/綜合報導
26歲的大谷翔平出身於日本岩手縣水澤市，目前效力於MLB洛杉磯天使，是罕見的投打雙修「二刀流」選手，大谷可投出最快165km/h的驚人球速，也擁有相當優秀的長打能力，被日本球迷視為「人間國寶」。大谷翔平此次在與美國冠軍決賽中，再見三振他在天使隊的隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），更被球迷喊「以後來當首相」。
有日本網友21日在推特分享大谷翔平就讀小學一年級時填寫的問答，只見他在最上方畫著一隻拿劍的遊戲角色「卡比」，他心中感到最開心的是「聖誕節聚會」、最喜歡的運動是「棒球」、最常看的電視節目是「海賊王」，被問到「想變成怎麼樣的大人？」大谷則回答「普通的人」，而他的夢想是成為「棒球選手」。
推文至今（22日）觀看次數已破千萬次、逾5000次轉推。網友看完紛紛留言，「卡比的複製能力是驚人的，可以吸收敵人和物品並將其力量變成自己的力量，也許這就是大谷翔平現在正在做的事情。大谷真是真是了不起！」、「現在是大谷翔平的時代」。
更多網友關注大谷對於「想變成怎麼樣的大人？」的回答是「普通人」，笑回：「可惜你現在沒辦法成為一個普通人了！」、「已經遠遠超過『普通人』（好的方面）」、「財富、名譽、權勢，得到這世間一切的男人」、「雖然你無法成為一個普通人，但已經實現成為棒球選手的夢想了」。